Bosbranden in Spanje, honderden mensen geëvacueerd

In de omgeving van de Zuid-Spaanse stad Huelva zijn zondagochtend meer dan vierhonderd mensen geëvacueerd wegens uitslaande bosbranden. Volgens de Spaanse krant El País bevinden zich onder de geëvacueerden veel toeristen die in hotels en campings in de buurt verbleven.

De meeste mensen zijn opgevangen in sporthallen en hotels in de omgeving. De minister van Milieu en Ruimtelijke Planning van de regio Andalusië zegt tegen El País dat “alles erop wijst dat de brand is aangestoken”. De brand brak zaterdag uit in een bos met naaldbomen in de gemeente Moguer. Het vuur is niet ver van nationaal park Doñana, een van Spanjes belangrijkste natuurreservaten dat bekendstaat om zijn biodiversiteit.

Branden Portugal

Vorige week kostte een grootschalige bosbrand in Portugal aan zeker 64 mensen het leven. De meesten stierven toen ze met hun auto probeerden te vluchten of plotseling overvallen werden door de zich snel verspreidende vlammenzee. Meer dan honderdvijftig mensen raakten gewond.

De autoriteiten in Portugal zijn het er niet over eens of de brand is aangestoken, of dat die veroorzaakt is door een bliksemiinslag. De grootste brand werd deze week geblust.