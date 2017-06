Arrestaties bij LGTB-demonstraties in Istanbul

Bij demonstraties in het Turkse Istanbul zijn zondag meerdere mensen, onder wie verschillende homorechtenactivisten, opgepakt. Ze gingen toch de straat op nadat de autoriteiten zaterdag de Gay Pride hadden verboden. De Nederlandse cameraman Bram Janssen was een van de arrestanten nadat hij beelden maakte van de acties tegen LGTB-activisten.

Zondag zou in Istanbul de Gay Pride plaatsvinden, maar daar zetten autoriteiten zaterdag - voor het derde jaar op rij - een streep door. De openbare veiligheid zou in het geding zijn als de Pride zou doorgaan.

Groepjes homorechtendemonstranten probeerden in de middag toch het centraal gelegen Taksimplein te bereiken. Toen dat niet lukte, weken ze uit naar wijken rondom het centrum. Zij schreeuwden daarbij leuzen als “Blijf niet stil, zeg het voort: homoseksuelen bestaan!” en “Oh liefde, liefde, vrijheid, blijf ervan weg, staat.” De politie zette daarbij traangas in tegen de mensen die ondanks het verbod toch gingen protesteren. Ook werd er volgens getuigen geschoten met plastic kogels.

Turkse agenten blokkeren een straat in Istanbul voor demonstranten. Foto Bulent Kilic/AFP

Verschillende arrestaties

Hoeveel mensen er zondag exact zijn opgepakt bij de demonstraties in Istanbul is onbekend. Volgens correspondent Toon Beemsterboer zijn er in ieder geval vier mensen van homorechtenorganisatie Spod opgepakt:

“Het organiserend comité had gewaarschuwd dat het te gevaarlijk was om als gehele groep te gaan. Dus zijn mensen in plukjes op pad gegaan met als doel een speech te houden en zich te laten horen. Dat lukte niet in alle gevallen.”

In de wijk Cihangir voerde de politie vervolgens een reeks arrestaties uit, die werden gefilmd door Janssen. Hoewel hij zijn Turkse perskaart kon tonen, werd hij toch meegenomen omdat hij geen paspoort op zak had.

Beeld van de arrestatie van Janssen:

Moment waarop Bram Janssen wordt meegenomen. Serie willekeurige arrestaties, in een poging de groep Pride-deelnemers uit elkaar te krijgen. pic.twitter.com/RGxOMcrN1S — Lucas Waagmeester (@NOSWaagmeester) 25 juni 2017

Collega’s zijn daarop naar zijn huis gegaan om het paspoort op te halen en dat af te leveren bij het arrestantenbusje waarin Janssen zat. Desalniettemin werd de cameraman toch meegenomen naar het bureau. Het is nog onduidelijk waarvan hij precies wordt verdacht en hoe lang hij nog vast blijft zitten.