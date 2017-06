Zomer 2017: in Amsterdam is genoeg te doen

Amsterdam Roots Festival (24 & 25 juni)

Zaterdag 24 en zondag 25 juni: wereldmuziekfestival Amsterdam Roots, met een keur aan internationale wereldmuziek op diverse locaties. O.a. Paradiso, Pakhuis de Zwijger, het Bimhuis, De Tropen en Muziekgebouw aan ’t IJ zijn het toneel van onder meer Kel Assouf, Nahawa Doumbia, en Bachar Mar-Khalife. Roots Open Air sluit af in de openlucht met o.a. Altin Gün, Newen Afrobeat, 47Soul en Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou maar ook dansworkshops, kinderactiviteiten en de Roots Bazaar met kleding, hapjes en drankjes. www.amsterdamroots.nl

Bekijk ook onze culturele agenda voor Nederland en Europa: Cultuuragenda: wat is er deze zomer te doen?



Zomertentoonstellingen in het Rijks

Deze zomer toont het Rijksmuseum tot en met half september een tweetal tentoonstellingen over fotografie. In New Realities is werk te zien van 19de-eeuwse (inter)nationale fotografen als George Hendrik Breitner, Willem Witsen, William Henry Fox Talbot, Julia Margaret Cameron en Roger Fenton. In Sea Views zijn 17 fotografische zeegezichten van eigentijdse internationale fotografen.

In de openluchttentoonstelling in de tuinen van het Rijks staan vanaf begin juli beelden van de Franse kunstenaar Jean ‘Art Brut’ Dubuffet, die pas laat in zijn kunstloopbaan beeldhouwwerken maakte. Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen aan de dagelijkse aansluitende zomerworkshop (8 juli t/m 3 september). www.rijksmuseum.nl

Theater en muziek Amsterdamse Bos

Wat hebben Julius Caesar, The Common Linnets en Boslab met elkaar te maken? Ze komen deze zomer samen in het Amsterdamse Bostheater. Orkater zet de voorstelling over Caesar neer, onder regie van Michiel de Regt. De liveconcertenreeks van Live At Amsterdamse Bostheater bestaat vijf jaar en viert dat met onder meer nederhop van Typhoon, Belgische ambient-popglorie van Hooverphonic, de zinderende coverband Memphis Maniacs en nedercountry van The Common Linnets. In Boslab zijn drie korte voorstellingen van jonge makers op verschillende locaties te zien. T/m 24 september. www.bostheater.nl

Artis ZOOmeravonden

Tot zonsondergang kun je in Artis elke zaterdag van live muziek genieten op de ZOOmeravonden. Bestel pizza bij de buitenkeuken, leer over eetbare tuinen van de dierenarts, de microbioloog en de plantenexpert en sluit af met een rondleiding door het park tijdens de schemering. Voor kinderen is er poppenkast, kinderyoga en meespeeltheater. Gratis (met toegangskaart). T/m 26 augustus. www.artis.nl

Expo Volkstuinen Amsterdam

In en rond Amsterdam zijn zo’n 8.000 volkstuintjes, waar Amsterdammers als het even kan vertoeven. „Paradijsjes”, zo omschrijft het Stadsarchief ze, dat deze zomer een tentoonstelling wijdt aan de geschiedenis van de volkstuinen. De Schatkamer laat de meest bijzondere documenten en foto’s zien T/m 10 september. www.amsterdam.nl/stadsarchief

Kwakoefestival, dit jaar van 15 juli t/m 6 augustus in het Nelson Mandelapark.



Foto Ilvy Njiokiktjien/ANP



ArtZuid: beelden kijken in Zuid

De jaarlijkse beeldenroute van ArtZuid haakt dit jaar in op het Mondriaanjaar en laat zien hoe De Stijl invloed heeft gehad op de naoorlogse Nederlandse kunstenaars. Tot half september staan bij de Apollolaan, de Minervalaan en op de Zuidas tientallen kunstwerken (o.a. Joost Baljeu, Auke de Vries en Atelier van Lieshout). De samenstelling is wederom in handen van curator Rudi Fuchs. T/m 30 juli toont de Art Chapel een tentoonstelling van Paul Goede met werk van drie door hem uitgenodigde Japanse kunstenaars. Ook zijn er rondleidingen, lezingen en artists talks, plus een educatief lesprogramma. Startpunt en routekaart: ARTZUID paviljoen, tegenover Minervalaan 1. T/m 17 september. www.artzuid.nl

Keti Koti Festival (1 juli)

De jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863 start op zaterdag 1 juli met de traditionele en kleurrijke Bigi Spikri-optocht, van het Waterlooplein naar het Oosterpark. Daar wordt eerst herdacht bij het Slavernijmonument. Dan barst het Keti Koti Festival op diverse podia in het Oosterpark los. Met o.a. het Emancipatieconcert met optredens van Joy Wielkens, Neco Novellas, Yerry Rellum en Pink Oculus. www.ketikotiamsterdam.nl

Pitch (1 juli)

Al een aantal jaar zet Pitch toonaangevende elektronische acts en dj’s neer op het Westergasterrein. Dit jaar is het festival teruggebracht naar één zaterdag, met o.a. Hollands glorie in de vorm van Orpheu the Wizard (van het Amsterdamse online radiostation Red Light Radio), het soulblaaskanon Gallowstreet, de dromerige paradijstonen van Palmbomen & Betonkust en Fatima Yahama, het elektrofunk-alterego van Bas Bron (beatsbaas en producer van De Jeugd Van Tegenwoordig). Internationale acts zijn de Australische Jordan Rakei en het Britse post-dubstep duo Mount Kimbie. www.pitchfestival.nl

Nationale Bankjesdag (1 en 2 juli)

Onder het mom van „het grootste openluchtcafé ter wereld” delen Amsterdammers sinds een aantal jaar hun bankjes voor de deur met het gewone publiek. Ooit bedacht door Het Bankjescollectief om van de stoep een ontmoetingsplek te maken en nader tot je buren te komen, nu uitgegroeid tot een fenomeen – want wie wil er nou niet op dat mooie gietijzeren exemplaar van zes deuren verder vertoeven? Via de website kun je bankjes zoeken en je eigen bankje opgeven. Zo is er al een Jeu de Boules-bankje, proberen ze bij kinderkunstwerkplaats Box 71 de langste bank te bouwen en speelt George Oomen voor FlexBieb IJburg op z’n bankje jazz-melodieën. www.bankjescollectief.nl

WestWaarts in Erasmuspark (1 t/m 9 juli)

Op 1 juli start traditiegetrouw Westwaarts, het gratis openluchtfestival van Podium Mozaïek. Het openingsweekend start met afrobeat van Zitakula, bossa nova van Mabassa en reggaerock van Leeways. Aan de kleintjes is ook gedacht: kijk naar Het Kleine Theater met Rapunzel, ga het springkussen op, laat je schminken, knutsel met groente of timmer je suf tijdens Operatie Periscoop. Klezmerband Amariszi XL sluit het slotweekend af, met verder o.a. spoken word van VANTA, Chileense ska van TentemPiés en luisterwandelingen met parkgeluiden van Soundtrackcity. www.westwaarts.com

Mode van Puck en Hans (t/m 3 sept)

Tot begin september in het Amsterdam Museum een tentoonstelling over het iconische Amsterdamse mode-duo Puck en Hans. In de jaren ’70, ’80 en ’90 had hun flamboyante kleding een unieke status in de Nederlandse mode, maar ook internationaal. Zo verkochten ze als eerste Jean-Paul Gaultier vanuit hun winkel op het Rokin. O.a. Loes Luca en Prinses Irene konden ze tot hun klanten rekenen. Ze organiseerden ook modeshows op typische Amsterdamse locaties zoals Artis en het Westergasterrein. www.amsterdammuseum.nl

Stadswandelingen door Amsterdam

Ontdek meer van Amsterdam met de stadswandelingen van journalist en monumentenkenner Hans Tulleners: acht zondagen (2 juli t/m 20 augustus; 11.00 - 13.00 uur) begeleidt hij je langs poorten, stadspoorten, binnentuinen en historische cafés. www.amsterdam-inside.nl

Julidans (4 t/m 15 juli)

Julidans, het jaarlijkse festival voor hedendaagse dans, biedt een scala aan dansvoorstellingen, workshops, nagesprekken en ontmoetingen met choreografen. In de voorstelling 7EVEN komen zeven voorstellingen van veelbelovende makers (o.a. de Nederlanders Amos Ben-Tal en Joeri Dubbe) van elk 7 minuten samen. Choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten, die werken voor het Ballet Nationale de Marseille van Roland Petit, werkten hiervoor samen met het Amsterdamse gezelschap ICK. Op danslaboratorium Artist’ Lab, voor jong talent, laten voorgaande en huidige jonge choreografen hun werk zien. Andere bekende namen: Sharon Eyal, de IJslandse Erna Ómarsdóttir en Crystal Pytes. Julidans is op meerdere locaties te zien: o.a. de Melkweg, Stadsschouwburg en het Bijlmer Parktheater. www.julidans.nl

Urban Sports Week (5 t/m 9 juli)

Liefhebbers van basketbal, bmx’en, inline skaten, freerunnen, breakdance en skateboarden trekken begin juli naar het Museumplein, tijdens de tweede editie van de Urban Sports Week Amsterdam. Basketballers vertonen hun kunsten tijdens de Europese én wereldkampioenschappen 3×3 basketbal. Bezoekers kunnen hun basketbal-gooi-vaardigheden testen tijdens de skills- en dunkwedstrijd. www.urbansportsweekamsterdam.com

Citizens of Alkebulan (8 juli)

Afrikaanse cultuur op festival Citizens of Alkebulan, op zaterdag 8 juli in de Tolhuistuin. Het thema van dit jaar, ‘Unites us!’, legt de nadruk op creatieven die culturen laten samensmelten. Denk aan diversiteit, vrijheid, cultuur en goed eten, maar ook aan live muziek van Bokoesam, spoken word van Derek Otte, filmvoorstellingen zoals de bekroonde documentaire Breaking Borders, en een live kunstexpositie The Art of Hair van Jazzmin Nilsson. www.tolhuistuin.nl

Maori Haka Workshop (8 juli)

Altijd al willen (vecht)dansen zoals de Maori? Dat kan zaterdag 8 juli in Pllek in Amsterdam-Noord, dat een speciale workshop Maori haka voor vrouwen organiseert. De authentieke uitleg, presentatie, performance en leer van de Maori haka staan deze middag op het programma, onder de bezielende leiding van experts Iritana Bristowe en Kieran Bristowe-Timu. www.pllek.nl

Boven: Julidans, 4 t/m 15 juli. Onder: Prinsengrachtconcert op zaterdag 19 augustus, onderdeel van het Grachtenfestival.

Foto Evert Elzinga/ANP



Foto Canon Inc.



Over het IJ Festival (14 t/m 23 juli)

Tien dagen theater op de NDSM-werf waar nieuw talent maar ook gevestigde theatermakers elkaar ontmoeten tijdens het Over het IJ Festival. Meer dan 40 voorstellingen in binnen- en op buitenlocaties en een speciale editie van het Zeecontainerprogramma, waar jong talent zich bewijst. Theater, installaties, workshops, op stap met beeldend kunstenaars en nog veel meer. www.overhetij.nl

Buiten Westen (15 juli)

„Waar melodieën gloeien, waar vruchten verleiden, waar ritmes paraderen, waar drums sidderen, waar bomen breken, waar druppels dansen” – de omschrijving van het elektronische muziekfestival Buiten Westen klinkt zowel broeierig en sensueel als spannend. In de Oudekerkerplas dans je op dj’s uit binnen- en buitenland. O.a. Gui Boratto (live), Reinier Zonneveld (live), Roman Flügel, Moodymann en Kiasmos. www.buitenwesten.am

Kwaku Festival (15 juli t/m 6 augustus)

Het Nelson Mandelapark verwelkomt tijdens het multiculturele Kwaku Festival niemand minder dan de Earth, Wind & Fire Experience van Al McKay, de originele gitarist (21 juli). Op het festival eet je je buik rond bij de 100 foodstands met o.a. gerechten uit de Surinaamse, Javaanse, Hindoestaanse, Caribische, creoolse en Afrikaanse keuken. Verder o.a. de Hindustaanse Dag (22 juli), Roze Zondag (23 juli), Molukse Dag (30 juli), Roots Palmera, Black Harmony, Kinderdag (5 augustus) en afsluiting met Trafassi op zondag 6 augustus. www.kwakufestival.nl

A Day At The Park (15 juli)

Op zaterdag 15 juli is onder de noemer ‘nog een keer los in het Amsterdamse Bos’ de tiende en daarmee laatste editie van festival A Day At The Park. En die sluiten ze stevig af met o.a. Amerikaanse houselegende Eric Morello, een stukje Nederlandse dj-geschiedenis zoals Dimitri en Dennis ‘Mr. Dance Department’ Ruyer. Ook internationale rapheld Coolio (we noemen een Gangsta’s Paradise) komt optreden. www.adayatthepark.nl

HortusFestival ( 19 juli t/m 27 augustus)

De 14de editie van het zomerfestival voor kamermuziek uit de 19de eeuw vindt niet voor niets plaats in de botanische tuin van Amsterdam: de natuur inspireert componisten nog altijd. Deze keer brengt het festival de ‘kroonjuwelen’ van 14 jaar HortusFestival, op authentieke instrumenten uit een vergeten tijd. Denk aan Schubert, Saint-Saëns en Beethoven. www.hortusfestival.nl

Wonderfeel (21 t/m 23 juli)

Van Mozart tot Cage, van Reich tot Rameau, met jazz-, wereld- en popmuziek: ontspannen met klassieke muziek doe je deze zomer op het landgoed en natuurgebied Schaep en Burgh in ’s-Graveland, onder Amsterdam, op de derde editie van festival Wonderfeel. Kinderen vermaken zich met een ontdekkingstocht met de boswachter, films, poppenkast en muziekinstrumenten knutselen. O.a. met optredens van de Nederlandse Bachvereniging, pianist Joep Beving en New Trombone Collective. www.wonderfeel.nl

Festival over Syrië (29 juli)

Syrië is meer dan alleen oorlogsgebied – dat is het uitgangspunt van de eerste editie van het mini-festival The Light Side of the Full Moon. Zaterdag 29 juli organiseren muzikant Wasim Arslan en filmmaker Tarek Muazen (W&T) met Pllek in Noord op het stadsstrand en in het restaurant en café live muziek, eten, kunst en dj’s over „al het positieve uit de Syrische cultuur” in combinatie met de westerse cultuur. Met dag- en nachtprogramma (zaterdag 29 juli van 17.00 uur tot 5 uur ’s nachts). Facebook > The Light Side of the Full Moon

Gay Pride (29 juli t/m 6 augustus)

De jaarlijkse Gay Pride voert dit jaar wat veranderingen door. Zo vertrekt de Pride-stoet maandag 31 juli vanaf Amsterdam Centraal met de NS Pride Express naar Zandvoort aan Zee, waar de parade via het strand naar het Raadhuisplein trekt om daar de regenboogvlag te hijsen. Roze Maandag wordt in het Holland Casino en Circus Zandvoort gevierd. Op zaterdag 5 augustus vindt traditioneel de Canal Parade ofwel botenparade plaats. Dit jaar is de route veranderd en varen de boten om 13.00 uur eerst het Oosterdok uit, via de Nieuwe Herengracht, Amstel en de Prinsengracht richting Westerdok. Zondag 6 augustus is het eindfeest op de Dam. https://pride.amsterdam

De Parade (11 t/m 27 augustus)

Halverwege augustus daalt rondreizend theaterfestival De Parade weer neer in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. Met o.a. een interactieve taalquiz getiteld De Nederlandse Taalshow, waarin Henk, Ingrid en buurvrouw Conchita hun Nederlands proberen bij te spijkeren; Marjan Luif duikt in haar personage van DJ An en draait plaatjes om lekker op te dansen; in Anatol, the rise & fall of a sex symbol, leer je aan de hand van Arthur Schnitzler’s 19de eeuwse playboy Anatol over een leven lang liefde in 30 minuten. Verder: kindervoorstellingen, live muziek en natuurlijk het reuzenrad. www.deparade.nl

Pluk De Nacht filmfestival (16 t/m 26 aug)

Het gratis toegankelijke openluchtfilmfestival Pluk De Nacht strijkt ook dit jaar weer neer bij het Stenen Hoofd op de Westerdoksdijk. Op strandstoelen kijk je als het begint te schemeren naar korte films, de hoofdfilm begint als de zon onder is. De films – nu nog niet bekend – worden meestal niet uitgebracht in Nederland, dus je ziet hier echt de pareltjes in het donker. www.plukdenacht.nl

Grachtenfestival (11 t/m 20 augustus)

Het jaarlijkse muziekfestival in de Amsterdamse grachten is een begrip: veel jonge, veelbelovende musici spelen er de sterren van de hemel naast gevestigde namen voor tienduizenden bezoekers, met ruim 200 concerten op verschillende locaties. Zo speelt Het Nationaal Jeugd Orkest o.l.v. Antony Hermus samen met musici die hun carrière bij het Grachtenfestival begonnen werken van o.a. Schumann, Mendelssohn en Rossini. Het Prinsengrachtconcert (live op tv) is zaterdag 19 augustus. www.grachtenfestival.nl

Uitmarkt (25 t/m 27 augustus)

Na 9 jaar op het Museumplein verhuist de Uitmarkt dit jaar naar het Oosterdok en omgeving. De opening van het culturele seizoen toont drie dagen lang meer dan 300 binnen- en buitenvoorstellingen in o.a. Muziekgebouw aan het IJ, het Bimhuis, het Conservatorium, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Scheepvaartmuseum. Het hoofdpodium komt op een ponton in het water bij de Prins Hendrikkade. De traditionele boekenmarkt is dit jaar op de Oosterdokskade, waar het nieuwe Uitmarkt/Boeken Aan Zee-podiumprogramma is. In en rond Nemo is een kinderprogramma: Uitmarkt Junior. Op het Marineterrein komt cabaret en kleinkunst bij elkaar en presenteren jonge makers van het Amsterdam Fringe Festival zich op eigen broedplaats de Vrije Uitloop. Afsluiting met Musical Sing-a-Long. www.uitmarkt.nl

Festival The Brave (26 augustus)

Dit jaar is het singer-songwriter- en popfestival The Brave een paar meter opgeschoven naar een Amsterdamse biologische fruitboomgaard: de Fruittuin van West. Muziek tussen de kersenbomen van o.a. het Australische Hollow Coves, de Ier Ryan McMullan en de Londense Underground-gitarist Harry Pane. En laten we de kampvuursessies XXL niet vergeten. www.festivalthebrave.nl