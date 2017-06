Zeker honderd vermisten na aardverschuiving in China

Zeker honderd mensen zijn vermist na een aardverschuiving in het Chinese dorp Xinmo, in de provincie Sichuan. Veertig huizen zijn bedolven onder het puin. Dat meldt persbureau Reuters.

Het Chinese staatspersbureau Xinhua kan nog geen uitspraken doen over het aantal doden en gewonden. Meer dan vierhonderd hulpverleners zijn in het dorp op zoek naar overlevenden.

Volgens de lokale autoriteiten is hevige regenval in het gebied de oorzaak geweest van de aardverschuiving. In de regio waar de aardverschuiving plaatsvond, is een netwerk van dammen waaronder ook twee waterkrachtcentrales.

In het gebied vinden vaker aardverschuivingen, maar ook aardbevingen plaats. In de provincie Sichuan kwamen in 2008 70.000 mensen om het leven, waaronder 18.000 kinderen. De beving, met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, was de zwaarste in China sinds 30 jaar.