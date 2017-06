Twee Italiaanse banken waarschijnlijk opgedoekt

Twee Italiaanse banken worden waarschijnlijk opgedoekt. Het gaat om de probleembanken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag besloten.

De Italiaanse overheid heeft lang geprobeerd te voorkomen dat de banken failliet zouden gaan, omdat veel schuldeisers met lege handen komen te staan. Veel aandeel- en obligatiehouders van de banken zijn gewone spaarders.

Spaartegoeden zijn in principe veilig maar beide banken hebben in het verleden veel achtergesteld schuldpapier verkocht aan particulieren, die geen weet hadden van de risico’s die daar aan kleven. De banken kregen daarom de tijd om orde op zaken te stellen en hun kapitaaltekorten aan te zuiveren, maar dat is niet gelukt.

Financiële stabiliteit

Het Europese afwikkelmechanisme (Single Resolution Board) zegt dat de banken geen bedreiging zijn voor de financiële stabiliteit en dat Italië de afwikkeling daarom zelf mag doen.

Woensdag meldde Intesa Sanpaolo, de tweede bank van Italië, zijn interesse in de twee middelgrote banken, maar dan wel alleen in de gezonde delen ervan. De slechte delen zullen waarschijnlijk genationaliseerd worden. Naar verwachting doet de Italiaanse regering daar dit weekend nog uitspraak over.

Onlangs ging de Europese Commissie in principe akkoord met herkapitalisatie door de Italiaanse staat van Monte dei Paschi di Siena. Maar volgens NRC-redacteur Mark Beunderman weet Italië zich geen raad meer met zijn wankele bankensector:

“Lijkt de ene bank eindelijk in rustiger vaarwater te komen, grijpen twee andere alweer naar de reddingsboei.”

Dat het zo slecht gaat met de bankensector in het land komt volgens Beunderman door “de grote berg aan slechte leningen op de balansen”. Dat zijn leningen die niet, of niet volledig, kunnen worden terugbetaald door klanten.