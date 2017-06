Speciaal voor kinderen: zomeragenda Amsterdam

Artis Ateliers (Open Dag 25 juni)

De Artis Ateliers, waar kinderen dieren kunnen leren tekenen, boetseren, schilderen of beeldhouwen, bestaan dit jaar 30 jaar. Onder begeleiding van een docent kun je op diverse plekken in de dierentuin leren hoe je dieren het beste vertaalt naar kunst. De gemaakte kunstwerken worden tentoongesteld in het Aquarium, Gorillahuis en Kleine Zoogdierenhuis. Ontdek tijdens de Open Dag van Artis Ateliers op zondag 25 juni welke cursussen er zijn. www.artisateliers.nl

ModderDag (29 juni)

Donderdag 29 juni op tal van locaties in en rond Amsterdam: ModderDag. Als er één dag is waarop je je kleren vies mag maken is het vandaag wel. Waarom? Omdat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. En kinderen tegenwoordig veel te veel binnen zitten. Buiten ravotten is leerzaam en leuk! Dus stampen maar in die plas! www.modderdag.nl

KinderKnutselPaleis NDSM-werf

Deze zomer staat de agenda van het NDSM-werf in Amsterdam-Noord bol van de kinderactiviteiten. Een kleine greep uit het aanbod: in het Kinderatelier onderzoeken de kunstenaars van de voormalige scheepswerf elke zondagmiddag met kinderen de mogelijkheden die de werf biedt voor kunst (aanmelden via ndsmkinderatelier@hotmail.nl). Elk weekend wordt een van de vergaderzalen van restaurant-café De IJ-kantine omgetoverd tot KinderKnutselPaleis en kun je bijvoorbeeld cupcakes versieren. www.ndsm.nl (zoek op ‘kinder’)

Amsterdamse Bostheater

Onder de noemer Sprookjes in het Bos komen deze zomer Rapunzel, Hans & Grietje en de Gruffalo langs in het Amsterdamse Bostheater. Een Frans circus laat spannende kunstjes zien. www.bostheater.nl

Zomerkamp ArtZuid (24 juli - 1 sept)

In het kader van beeldenroute ArtZuid organiseert Stichting ArtZuid tijdens de schoolvakanties een kunstkamp voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Onder leiding van kunstenaar Maria Hovius kunnen kinderen vijf dagen lang – tussen 9.00 en 17.00 uur – hun creativiteit de vrije loop laten gaan in het Kinderatelier aan de Minervalaan. Ze leren met verschillende materialen werken, over vorm, kleur en technieken en er is een heuse 3D-printworkshop. Ook gaan ze op bezoek bij de kunstwerken op de beeldenroute van ArtZuid, de Art Chapel en zien ze de bedrijfscollectie van AkzoNobel aan de ZuidAs. www.artzuid.nl/artcamp

Spelen in Het Woeste Westen

Natuurspeeltuin Het Woeste Westen (nabij Spaarndammerbuurt) is dé plek voor kinderen om buiten eens flink te ravotten. Ga op zoek naar waterdiertjes met een schepnetje, vaar op vlotten of bak een broodje boven een kampvuur. De diverse eilanden, ontstaan door de diverse sloten, hebben een eigen thema: van Weilandeneiland tot Avontureneiland. Gratis. www.woestewesten.nl

De Natureluur (25-28 juli / 28-31 aug.)

Deze zomer lekker buitenspelen kan zeker ook in de Natureluur, een grote natuurspeeltuin in Nieuw-West. Kinderen kunnen hier in principe elke dag komen spelen, maar van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juli en maandag 28 t/m donderdag 31 augustus zijn er tussen 12.00 en 16.00 uur georganiseerde buitenactiviteiten voor kinderen. www.denatureluur.nl

Fruittuin van West (hele zomer)

Elke vrijdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur kun je met je peuter de woestenij van de Fruittuin van West (Tom Schreursweg, in de polders tussen Amsterdam en Haarlem) ontdekken. Onder begeleiding van een natuurcoach kunnen ze in de biologische boomgaard ravotten, met elke week een ander thema.

www. fruittuinvanwest.nl

Poppenkast op de Dam

Elke zondag voor het Koninklijk Paleis om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn.

BuitenSpelen (24 juli t/m 2 september)

Leer theater maken in de cursus van het Vondelpark Openluchttheater. Je leert scripts uit je hoofd, helpt mee met het decor en weet straks alles over timing en choreografie. Aan het einde van de week speel je je eigen theatervoorstelling. Er zijn vier BuitenSpeel-weken met elk een ander thema. www.openluchttheater.nl/buitenspelen/