Rotterdams schelmenleven tussen twee polen

Eigenlijk had het boek van Willem Klaassen (73) een politieke analyse moeten zijn, waar hij al 2,5 jaar mee bezig was. De politieke visie van de ex-zakenman en ondernemer is geïnspireerd door Pim Fortuyn, van wie hij een bewonderaar is. Dat plan viel in het water toen zijn computer werd gehackt en hij het complete manuscript kwijt was. „Mijn zoon adviseerde toen om het over een andere boeg te gooien. Hij zei: ‘Pa, mensen zitten helemaal niet te wachten op al die moeilijke dingen, ze kijken liever naar RTL. Waarom schrijf je niet over jezelf, dat is veel interessanter!’” En zo nam het lot van Klaassen plotsklaps een andere wending.

Dat is iets wat in zijn leven vaker gebeurde, vertelt hij op het terras van Rotterdam The Hague Airport, waar hij wacht op zijn vlucht naar zijn huis in Spanje. Zo trok hij als kleuter een pot met kokend hete thee over zich heen waardoor hij ernstig verbrandde. „Wekenlang hing ik op het randje van de dood.”

De volgende opvallende gebeurtenis in zijn jeugd was toen op zijn zestiende zijn moeder onverwachts een grote erfenis kreeg. Van een armoedig bestaan op Zuid was de familie Klaassen in een klap schatrijk. „Ineens woonden we in een huis met veertien kamers aan de Schiedamsesingel, vlak bij het Oogziekenhuis.” Maar zijn vader, een voormalig schipper, was er de man niet naar om het geld te verkwisten. „Ik wilde per se een brommer, maar daar moest ik gewoon voor werken.”

Skivakantie met klanten

Klaassen maakte carrière bij warenhuisketen Vroom & Dreesmann en later in de wereld van reclame en relatiegeschenken met het bedrijf Jonathan Promotions. „Ik had een kantoor in het Groothandelsgebouw, de deur stond altijd open en het bier was koud. Als de familie op skivakantie ging nam ik mijn vijfentwintig beste klanten ook mee.” Zijn dochter Patricia (45) valt in: „Dat voelde niet echt als vakantie.” Maar ze kan erom lachen, evenals om de anekdote dat haar vader langs het ziekenhuis in Dordrecht reed terwijl haar vliezen al gebroken waren. „Ik had acht centimeter ontsluiting, maar hij riep: ‘Mijn kleinkind wordt in Rotterdam geboren.’”

Klaassen woonde dertig jaar in Rotterdam en bijna even lang in Dordrecht. „Tussendoor heb ik duizenden mijlen gevaren, bijvoorbeeld door jachten op te halen en weg te brengen, of met een tweemaster door de Caraïben te zeilen.” Terug op vaste bodem bleek zijn sociale leven in Dordrecht te hectisch om aan schrijven toe te komen. Dus verhuisde hij acht jaar geleden naar een plaats bij Malaga om rustig te kunnen schrijven.

Een ontmoeting met uitgever Peter Langendam (een van de oprichters van de LPF) leidde tot het boek Een fantastisch kutleven. De titel, waar ook Langendam even aan moest wennen, slaat volgens Klaassen op de twee kanten van het leven, dat soms ‘kut’ maar vaak ook ‘fantastisch’ is.

Net zoals in zijn boek wisselt Klaassen zijn levensverhaal regelmatig af met beschouwingen én adviezen. Zo is er een essentiële les die hij leerde over de liefde: „Aandacht. De vrouwen zijn nooit iets tekortgekomen, behalve dat.” Zijn dochter knikt. Ze heeft naar eigen zeggen haar vaders rusteloosheid van hem geërfd. „Hij is nu op zijn 73ste eindelijk wat rustiger, ik hoop dat het bij mij wat eerder komt.”