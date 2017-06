Met soft skills alleen kom je er niet

Bouwprojecten zijn vaak te laat af en te duur. Dat komt niet per se door technische risico’s, zegt bouwadvocaat Arent van Wassenaer, tevens auteur van A Practical Guide to Successful Construction Projects (Taylor & Francis Ltd, april 2017). „Mijn ideaal was”, zo meldt hij aan de NRC van 21 juni, „als je een goed contract hebt, en je leeft dat na, kom je er wel. Maar dat is niet zo.”

Ik ben het eens met zijn conclusie dat een goed projectcontract nog geen succesvol project garandeert. Net zoals goede huwelijkse voorwaarden niet garant staan voor een gelukkig huwelijk.

Maar aan zijn bewering dat de aanwezigheid van soft skills veel belangrijker is voor projectsucces mist nog wel iets. Want wat ga je doen als die soft skills ontbreken? Projecttechnocraten weten er raad mee: die komen met competentieprofielen en een oproep tot vaardigheidstrainingen. Opgelost? Natuurlijk niet!

Sterker nog, juist dat kan het zicht benemen op wat er werkelijk schort aan de samenwerking. Wat we daarom nodig hebben zijn professionals die naast hun inhoudelijke expertise ook in staat zijn om de (sociale) dynamiek van een project te doorgronden. En bovendien moedig genoeg zijn om elkaar daarover aan te spreken en regels en afspraken aan hun laars te lappen als dat nodig is.

Succesvolle samenwerking ontstaat door elkaars drijfveren te willen begrijpen en daar rekening mee te houden. Net als in een goed huwelijk.