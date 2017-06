President akkoord: twee Egyptische eilanden naar Saoedi-Arabië

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft zijn handtekening gezet onder de overeenkomst waardoor twee onbewoonde eilanden in de Rode Zee van buurland Saoedi-Arabië worden. Dat meldt persbureau Reuters, op basis van een verklaring van de Egyptische regering. Vorige week steunde het Egyptische parlement het voorstel.

De deal met Saoedi-Arabië was het afgelopen jaar zeer omstreden in het land. In april vorig jaar was de aankondiging van het plan de reden dat duizenden demonstranten de straat opgingen. Voor Sisi was het voor het eerst dat een nationalistische kwestie zich tegen hem keerde, schreef correspondent Gert van Langendonck vorige week.

Volgens Egypte en Saoedi-Arabië zijn de eilanden, Tiran en Sanafir, Saoedisch, maar stonden ze onder de bescherming van Egypte. Tiran en Sanafir liggen op een zeer strategische positie in het grensgebied tussen de Golf van Akkaba en de Rode Zee.

Saoedi-Arabië vroeg Egypte in 1950 de eilanden te beschermen tegen Israël. In 1967 was een Egyptische blokkade van de Straat van Tiran aanleiding tot de Zesdaagse Oorlog met Israël. Tiran zelf werd tot 1982 bezet door Israël.

De hoogste administratieve rechtbank oordeelde in januari echter dat niet is aangetoond dat de eilanden van Saoedi-Arabië zijn. Een andere rechtbank verklaarde dat vonnis in april weer nietig, omdat een administratieve rechtbank geen zeggenschap over landsgrenzen zou hebben. Het Constitutionele Hof moet zich nog uitspreken over de zaak, maar die uitspraak wachtte het parlement, en Sisi, niet af.

Sisi is zo vastbesloten de overeenkomst door te laten gaan, omdat Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot is. Saoedi-Arabië heeft tientallen miljarden dollars ontwikkelingshulp gegeven aan Egypte sinds Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap in 2013 werd afgezet. Sisi hielp mee bij die coup. Veel Egyptenaren zijn ervan overtuigd dat de overdracht van Tiran en Sanafir in ruil is voor die steun.