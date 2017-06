Pakistaanse terreurbeweging eist dubbele bomaanslag op

De Pakistaanse terreurbeweging Lashkar-e-Jhangvi heeft de dubbele bomaanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan opgeëist. Dat meldt persbureau Reuters. Bij de aanslag vrijdag kwamen vijftig mensen om het leven en vielen 250 gewonden.

In een videoboodschap van de terreurbeweging wordt duidelijk gemaakt dat de aanval gericht was op de shi’itische minderheid in het land. De militante sunnitische beweging Lashker-e-Jhangvi zegt daarin ook dat meer aanslagen zullen volgen als reactie op de aanvallen op sunnietten in Syrië.

Terwijl mensen op de drukke markt in de plaats Parachinar inkopen aan het doen waren voor de iftar-maaltijd aan het einde van een dag vasten, ging een explosief af. Drie minuten later volgde een tweede. Op beelden vlak na de aanslagen is te zien hoe burgers gewonden naar ambulances brengen.

Bomauto

In Parachinar vonden de voorbije twaalf maanden al eerder bloedige aanslagen plaats. Afgelopen maart vielen er 22 doden bij een zelfmoordaanslag bij de ingang van een moskee.

Naast de dubbele bomaanslag in Parachinar vrijdag werd zo’n zevenhonderd kilometer zuidelijker in de stad Quetta een auto tot ontploffing gebracht. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven. De aanslag werd door zowel de Talibaan als door terreurgroepering Islamitische Staat (IS) opgeëist, maar beide claims zijn twijfelachtig.