‘Overheid moet meer geld vrijmaken voor veteranencentra’

De overheid moet structureel meer geld gaan bijdragen aan veteranencentra. Daarvoor pleit de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zaterdag.

In de huidige situatie krijgen de centra geld uit subsidies, giften en donaties. Volgens Van Zutphen is het daardoor ieder jaar weer lastig rondkomen voor de inloophuizen.

Onzekerheid

De ombudsman bezocht de afgelopen twee jaar diverse inloophuizen voor veteranen. Ex-militairen die hij daar sprak, vertelden hem dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de centra. Van Zutphen schrijft in zijn aanbeveling:

“De financiering is nu per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het lastig om financieel rond te komen, om toekomstgericht te werken en het zorgt voor onzekerheid.”

Nederland telt twintig inloophuizen voor veteranen en eentje op Curaçao. Vorig jaar namen meer dan 100.000 bezoekers een kijkje in een van de centra. Veteranen kunnen er terecht voor een gesprek met oud-collega’s, voor dagbesteding of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten.

Dat de Nationale ombudsman juist nu komt met een aanbeveling voor structurele financiering van veteraneninloophuizen is geen toeval: in Den Haag wordt zaterdag voor de dertiende keer de Nederlandse Veteranendag gehouden. Naar verwachting komen er meer dan 100.000 belangstellenden. Nederland telt ruim 115.000 veteranen.