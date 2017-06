Ontvoerde Bolt en Follender toch vrijgelaten

De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn uiteindelijk toch vrijgelaten. De Colombiaanse overheidsinstantie Defensoria del Pueblo, die heeft bemiddeld bij de vrijlating, heeft op Twitter foto’s geplaatst van de twee mannen.

En zona rural del Catatumbo acaban de ser entregados por parte del ELN a una Comisión de la @DefensoriaCol los dos periodistas holandeses. pic.twitter.com/okNyB4yapv — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 24 juni 2017

Volgens lokale media bevonden de journalisten zich zaterdagochtend in Ocaña in de noordelijke regio Norte de Santander. Zaterdagmiddag, Nederlandse tijd, zijn ze na een autorit aangekomen in Cúcuta, de hoofdstad van Norte de Santander. Daar zullen ze rond 18.30 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie geven.

Op vrijdag werd nog ten onrechte gemeld dat de guerillabeweging ELN de Spoorloos-presentator Bolt en zijn cameraman Follender had vrijgelaten.

Geen losgeld

Demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) heeft op zaterdagochtend gesproken met de vrijgelaten Bolt:

“Bolt was goed aanspreekbaar en heel opgelucht. [...] We zetten alles in het werk om ze zo snel mogelijk te laten terugkeren naar Nederland”.

Voor de vrijlating is geen losgeld betaald, zo laat Paul Vertegaal weten aan NPO Radio 4. Hij is eindredacteur van het programma Spoorloos. Voor Spoorloos waren de programmamakers op zoek naar de biologische moeder van een van de hoofdpersonen van het televisieprogramma.

“Het is ook geen eis geweest. Ze zijn per ongeluk ontvoerd. Er lag geen enkel plan aan ten grondslag. Het ziet er echt naar uit dat ze vorige week zaterdag op de verkeerde plek waren”.

ELN heeft in een verklaring gezegd dat Bolt en Follender hun aanwezigheid in het gebied hadden moeten aankondigen. Het gebied wordt gecontroleerd door de guerillabeweging. Elke onbekende die er verschijnt, wordt aangehouden, aldus ELN, die zich zo zegt te beschermen tegen het Colombiaanse leger en paramilitairen.

‘Voor het eerst in al die jaren heb ik een fout gemaakt’

Bolt heeft vlak na zijn vrijlating gesproken met het Colombiaanse radiostation Caracol. Hij zegt dat ze in goede gezondheid verkeren. Ze hebben wel gevreesd voor hun leven. Over de ontvoering zei Bolt dat ze vorige week zaterdag werden staande gehouden. De overvallers eisten de camera op en ze werden vervolgens ondergebracht in een huis en later verplaatst. Tijdens hun ontvoering hebben ze eens veertien uur door het bos moeten lopen om het Colombiaanse leger te ontwijken, dat ze een zoekactie op touw had gezet.

In het telefonische interview liet Bolt verder weten dat hij al vijfentwintig jaar in Colombia komt. Voor vertrek van Cúcuta naar El Tarra, waar ze in de buurt werden ontvoerd, hadden ze navraag gedaan naar de veiligheidssituatie. Ook de autoverhuurder had geen bezwaar gemaakt.

“Niemand zei dat het gevaarlijk was. Voor het eerst in al die jaren heb ik een fout gemaakt.”

Bolt liet weten dat ze tijdens de ontvoering bijna als vrienden zijn behandeld door de strijders van ELN.

Ambassadeur heeft al gesproken met Bolt en Follender

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken maken de journalisten “het naar omstandigheden goed”. De Nederlandse ambassadeur in Colombia heeft ook gesproken met Bolt en Follender. De families van beide mannen zijn door het ministerie geïnformeerd over de vrijlating. In een reactie geeft demissionair minister Koenders aan dat hij waardering heeft en dankbaar is voor de hulp van de Colombiaanse overheid bij de vrijlating.

KRO-NCRV, de omroep die het programma Spoorloos uitzendt, is erg blij en opgelucht dat de mannen eindelijk zijn vrijgelaten.

We zijn blij en opgelucht dat Derk Bolt en Eugenio Follender vrij zijn! —> https://t.co/Pu27R90Jn2 1/2 — KRO-NCRV (@KroNcrv) 24 juni 2017

Achtergrond ontvoerders

Het was lang onduidelijk door wie Bolt en Follender waren ontvoerd. In het noorden van Colombia bij het grensgebied met Venezuela zijn meerdere drugsbendes actief. Pas op donderdag liet de marxistische guerrillabeweging ELN in een verklaring weten dat zij Bolt en Follender in handen hadden en dat de twee televisiemakers in goede gezondheid verkeerden.

Het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) is na de FARC de grootste guerillabeweging van Colombia. Ze beschikken naar schatting over tweeduizend strijders. De guerillabeweging werd eind jaren zestig opgericht om te strijden tegen de ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land. Naast de marxistische ideologie is de beweging ook geïnspireerd door de katholieke bevrijdingstheologie. Een aantal priesters heeft zich bij ELN aangesloten.

ELN heeft zich in de afgelopen jaren vooral beziggehouden met aanslagen op buitenlandse bedrijven, de symbolen van het kapitalisme. Om extra geld binnen te krijgen werden ook burgers ontvoerd voor grote bedragen losgeld en hield de beweging, net zoals de FARC, zich bezig met drugshandel. Vorig jaar ontvoerde de ELN een Spaanse journalist en Colombiaanse journalisten, zij werden na enkele dagen vrijgelaten. ELN voert al geruime tijd vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering, dit wordt bemoeilijkt omdat er nauwelijks sprake is van centraal gezag.

Het gebied waar de journalisten werden ontvoerd