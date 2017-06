Mozambique heeft geen verklaring voor miljoenenlening

Mozambique heeft niet adequaat kunnen aantonen hoe ze ten minste 500 miljoen dollar aan leningen hebben uitgegeven. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een op zaterdag gepubliceerde analyse van onderzoeksfirma Kroll. Dit onderzoek werd uitgevoerd op last van het Openbaar Ministerie in Mozambique.

De zaak draait om leningen ter waarde van 2 miljard dollar die de overheid in Mozambique heeft uitgezet bij de Zwitserse banken Credit Suisse en de Russische VTB.

Bij omvangrijke fraudezaak was ook Nederlands bedrijf betrokken

Het geld was bedoeld voor de aanschaf voor zeer geavanceerde vissersboten en militair materieel. Deze leningen werden aangegaan zonder medeweten van het parlement en internationale donoren. Mozambique is voor een derde van haar begroting afhankelijk van buitenlandse donoren. NRC schreef dat bij de omvangrijke fraudezaak ook de Nederlandse brievenbusfirma Ematum is betrokken. Zij gaven in 2013 voor 850 miljoen dollar aan obligatieleningen uit.

Uit onderzoek van Kroll blijkt dat het in Mozambique gevestigde overheidsbedrijf Ematum niet beschikte over vergunningen voor de vissersboten. Ook andere bedrijven die betrokken zijn bij deze corruptiezaak hadden niet de benodigde papieren voor het werk wat zij uitvoerden.

Hulpgelden stopgezet

Nadat de omstreden leningen bekend werden heeft het International Monetair Fonds (IMF) haar hulpprogramma stopgezet. Ook de Nederlandse regering besloot het ontwikkelingsprogramma ter waarde van tien miljoen euro te schrappen. De helft van dit programma wordt via andere kanalen, buiten de overheid om, wel uitgegeven. Vorige maand bracht de president van Mozambique nog een officieel bezoek aan Nederland.

Het IMF kondigde aan om van 10 tot 19 juli een bezoek te brengen aan het land.