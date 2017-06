Marokko roept ambassadeur terug uit Den Haag

Marokko heeft zijn ambassadeur uit Den Haag “onmiddellijk” teruggeroepen voor overleg vanwege een diplomatiek conflict. Dat maakte het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking zaterdag in een verklaring bekend. Den Haag zou volgens Marokko niet willen meewerken aan het verzoek een “drugshandelaar” uit te leveren aan Marokko.

De afgelopen twee dagen zou er op hoog niveau zijn overlegd tussen Nederland en Marokko, tot aan de regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken aan toe, over “een smokkelaar van Marokkaanse afkomst, verblijvend in Nederland”.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie laten desgevraagd weten de verklaring van Marokko “onbegrijpelijk en onnodig” te vinden, zeggen zij in een gezamenlijk verklaring:

“Nederland hecht nu en in de toekomst aan effectieve samenwerking met Marokko mits gebaseerd op internationale rechtelijke kaders en bescherming door de rechtsstaat.”

De drugshandelaar zou Saïd Chaou zijn, volgens een hoge Marokkaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau AFP, een oud-parlementslid. Het Marokkaanse ministerie wil de identiteit van de gezochte man niet bekendmaken, maar zegt wel dat het om een persoon gaat tegen wie twee internationale opsporingsbevelen uitgevaardigd zijn. Eén in 2010 voor “deelgenootschap aan een criminele organisatie” en één in 2015 voor “internationale drugshandel”.

Volgens Marokko heeft er de afgelopen maanden informatie-uitwisseling plaatsgevonden tussen Nederland en Marokko over de drugshandelaar. Die informatie ging over zijn financiële en logistieke steun aan “bepaalde kringen in Noord-Marokko”.

Roosendaal

Chaou is volgens lokale media voorstander van een onafhankelijk Rifgebied in het noorden van het land. Hij zou betogers aldaar financieren en lijfwachten hebben geregeld voor protestleider Nasser Zafzafi, schrijft NOS. Hij zou de laatste jaren in Roosendaal hebben gewoond en in 2015 zijn opgepakt bij het oprollen van een drugsnetwerk in Noord-Brabant. Het is nu niet bekend of hij vrij is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet op individuele gevallen ingaan.

Het graf van Mohsin Fikri. Protesten In Marokko 28 oktober 2016

De dood van vishandelaar Fikri is het begin van een protestgolf in de Rif. 6 februari 2017

Op de sterfdag van opstandsleider El Khattabi grijpt de politie hard in bij protesten. 18 mei 2017

Tienduizenden Riffijnen komen samen in Al Hoceima voor een vreedzame demonstratie. 29 mei 2017

Leider Nasser Zafzafi wordt gearresteerd. Sindsdien blijft het onrustig.

Marokkko benadrukt in de verklaring dat het altijd goed heeft meegewerkt aan de bestrijding van drugshandel, “op verzoek van de Europese Unie en Nederland”. Het zegt zich het recht te behouden de diplomatieke maatregelen te nemen die nodig zijn. Afhankelijk van het “verloop van het onderzoek” bekijkt Marokko of het zijn ambassadeur weer terugzet op zijn post.