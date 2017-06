Opereren, revalideren: kijkt u wel uit?

„Voor succesvol klussen zijn twee dingen nodig: durf en goed gereedschap”, zo begint het artikel over klussen (Klussen is niet eng, 17/6). Een goede toevoeging aan dit rijtje is inzicht in de risico’s die het klussen met zich mee brengt. De meeste ‘klusongelukken’ worden namelijk veroorzaakt doordat klussers niet weten welke risico’s ze lopen.

Jaarlijks zijn er ongeveer 130.000 doe-het-zelf ongevallen – in 80.000 gevallen is medische behandeling onontkoombaar. Zagen, boren en schilderen blijken gevaarlijker dan gedacht.

Bijna twee op de vijf klussers die in 2013 na een ongeval tijdens het klussen werden behandeld op een spoedeisende hulpafdeling, had letsel door een snij-ongeval. Ruim de helft van het letsel is aan de handen.

Handletsels brengen grote kosten met zich mee, niet alleen medische, maar ook omdat de klusser gedurende lange tijd niet kan werken en soms zelfs arbeidsongeschikt raakt. Om de schade te herstellen is een operatie vaak noodzakelijk. Daarna volgt revalidatie.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie waarschuwt de doe-het-zelver daarom bijna jaarlijks.

Goed gereedschap is het halve werk, het gebruik ervan met aandacht is de andere helft. Want de hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten.