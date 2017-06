Journalisten Bolt en Follender toch vrijgelaten

De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn uiteindelijk toch vrijgelaten. De Colombiaanse overheidsinstantie Defensoria del Pueblo, die heeft bemiddeld bij de vrijlating, heeft op Twitter foto’s geplaatst van de twee mannen.

En zona rural del Catatumbo acaban de ser entregados por parte del ELN a una Comisión de la @DefensoriaCol los dos periodistas holandeses. pic.twitter.com/okNyB4yapv — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 24 juni 2017

Op vrijdag werd nog ten onrechte gemeld dat de guerillabeweging ELN de Spoorloos-presentator Bolt en zijn cameraman Follender had vrijgelaten.

Ambassadeur heeft al gesproken met Bolt en Follender

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken maken de journalisten “het naar omstandigheden goed”. De Nederlandse ambassadeur in Colombia heeft al gesproken met Bolt en Follender. De families van beide mannen zijn door het ministerie geïnformeerd over de vrijlating. In een reactie geeft demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandsse Zaken, PvdA) aan dat hij waardering heeft en dankbaar is voor de hulp van de Colombiaanse overheid bij de vrijlating.

“Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde is gekomen aan de ontvoering”

KRO-NCRV, de werkgever van de journalisten, is erg blij en opgelucht dat de mannen eindelijk zijn vrijgelaten.

Dit bericht wordt aangevuld