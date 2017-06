Istanbul verbiedt Pride-parade om veiligheidsredenen

De Turkse autoriteiten hebben de parade verboden die de Pride-week aankomende zondag in Istanbul had moeten afsluiten. Volgens de gouverneur van Istanbul kan de veiligheid voor de deelnemers en bezoekers niet gegarandeerd worden, volgens persbureau AP.

De ultranationalistische groep Alperen Ocaklari dreigde deze week de parade te blokkeren. De Pride-organisatie had een parade aangekondigd die zou beginnen op het Taksimplein.

Homoseksuele Syriërs ontvluchten hun land om onderdak te vinden in Istanbul. Turkije-correspondent Toon Beemsterboer sprak er een aantal. Lees: ‘We konden samenkomen, dat was al wat’

Een Pride wordt al sinds 2003 zonder grote problemen in Istanbul georganiseerd. In 2014 liepen nog 80.000 mensen met de parade mee. Dat was een van de grootste groepen mensen die samenkwam om de LHBT-rechten te vieren in de moslimwereld.

Traangas

Maar sinds 2015 wordt de parade steeds niet toegestaan wegens veiligheidsredenen. Extremistische groepen en terreurgroepen als Islamitische Staat zouden aanslagen willen plegen tijdens de Pride-evenementen.

Toch proberen mensen steeds de straat op te gaan. Politie gebruikte in 2015 traangas en waterkanonnen om demonstraties te stoppen. Ook deze editie dreigt een confrontatie met de politie als activisten toch een parade organiseren.

Foto uit 2015. Een demonstrant in een mist van traangas. Foto Emrah Gurel/AP

Volgens activisten past het verbieden van de parade in het beleid van president Recep Tayyip Erdogan, die zijn hervormende verleden van zich afschudt en een steeds conservatievere houding aanneemt. Een groot deel van de Turken ziet homoseksualiteit als een zonde. Tegelijk bestaat er een vorm van tolerantie. Er is een levendige gayscene in Istanbul, die zich concentreert in seculiere wijken zoals Cihangir, Bomonti, Besiktas, en Kadiköy.

Sinds de couppoging van vorig jaar is in Turkije de noodtoestand van kracht, die het makkelijker maakt om openbare bijeenkomsten te verbieden. Zondag vindt ook de feestelijke afsluiting van de vastenmaand ramadan plaats.