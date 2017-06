Is dit paard de nieuwe Totilas?

Zijn glanzende pikzwarte vacht weerkaatst het zonlicht. Door het Kralingse Bos in Rotterdam paradeert deze vrijdag een imposante verschijning. Donker, gespierd, imponerend. Hier hebben de dressuurliefhebbers jaren op gewacht. Glock’s Zonik maakt samen met Edward Gal zijn entree op het CHIO in Rotterdam.

Kenners hebben het er al jaren over. Dit paard heeft de potentie om Nederland in de toekomst weer tot grote hoogte te laten stijgen. Zonik is negen jaar oud en rijdt in Rotterdam pas zijn tweede internationale dressuurwedstrijd. Eigenlijk nog een nobody. Toch is het nu al een publiekstrekker. Een paar honderd toeschouwers zitten speciaal voor deze hengst op de tribunes bij de kleine piste, op een steenworp afstand van de hoofdstadion waar alle toppers rijden. Zo ver is Zonik nog niet.

„We zitten echt nog in de beginfase”, zegt Gal, vlak nadat hij met Zonik tweede is geworden met een score van 75,44 procent in de 3-sterren Grand Prix. „Hij kan alle oefeningen heel goed, nu moeten we die nog aan elkaar weven. Dat betekent dat we ook met de overgangen hoog scoren. Want in potentie scoort Zonik voor alles een acht of hoger.”

En dat heeft de Nederlandse dressuursport nodig. Momenteel is de equipe van bondscoach Rien van der Schaft vooral sterk in de breedte. Maar om medailles te winnen, heeft Nederland eigenlijk weer een Bonfire, Salinero of Totilas nodig. Een nieuw wonderpaard.

„Zonik brengt die magie weer tot leven”, stelt Laurens van Lieren, directeur-sportief dressuur van het CHIO. „Hij heeft dat mystieke. Een enorme krachtpatser met expressie. Bovendien heeft hij de x-factor, waardoor hij geliefd is bij het publiek. Net als Totilas dat had. Alleen is Zonik een heel ander paard. Je mag ze niet met elkaar vergelijken, maar Zonik is absoluut een paard dat Nederland weer op de kaart kan zetten.”

Waar het Nederlandse paardenras KWPN wereldwijd furore maakt, moet een Deens paard het voor Nederland gaan doen. In 2012 werd hij als vierjarig toptalent naar Nederland gehaald door Gals sponsor Glock. Vijf jaar later gaan er geluiden in de rondte dat Zonik wordt klaargemaakt voor het EK paardensport in augustus. Nederland is in Zweden de titelverdediger en Zonik kan wel eens de verrassing worden in het team van Van der Schaft. „We weten allemaal dat Zonik een hele grote kan worden”, zegt de bondscoach. „Maar we gaan dit heel rustig en met veel beleid aanpakken. We moeten niks forceren. Ook al is het een EK. We gaan kijken hoe hij herstelt, dan zien we weer verder.”

Natuurlijk zijn de verwachtingen torenhoog. Daarom stelt de prima score van vrijdag wellicht iets teleur. Zonik is nog erg jong voor een paard en had bovendien een wilde nacht achter de rug. Zijn grooms zouden hem ’s ochtends behoorlijk overstuur hebben aangetroffen. Dat heb je soms met hengsten.

Deze zaterdag starten Gal en Zonik in de kür op muziek in Rotterdam. De vraag is of Zonik net als zijn illustere voorganger Totilas weer dat kippenvel bij het publiek kan bezorgen. Hij heeft de best denkbare ruiter en de potentie is er zeker. Maar wat Zonik ook gaat presteren: er is maar één echte Totilas.