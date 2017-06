Franse journaliste overleden na explosie Mosul

De Franse journaliste Véronique Robert is zaterdag overleden aan de gevolgen van de verwondingen die ze afgelopen maandag had opgelopen in de Iraakse stad Mosul. Ze overleed in een militair ziekenhuis in de buurt van Parijs, zo meldt persbureau AFP.

Robert was samen met Franse collega Stéphan Villeneuve aan het werk voor France 2 en raakte ernstig gewond door de ontploffing van een landmijn. De Iraakse journalist Bakhityar Haddad, die met hen samenwerkte, werd meteen gedood. Villeneuve overleed afgelopen dinsdag.

IS heeft nog klein deel van Mosul in handen

Een andere Franse journalist, Samuel Forey die schrijft voor onder meer Figaro, raakt lichtgewond en is overgebracht naar een ziekenhuis in Bagdad. De journalisten waren op pad in het district Ras Al-Jadah in Mosul waar Iraakse special forces hevige gevechten voeren met Islamitische Staat. De terreurorganisatie heeft nog heel klein deel van de Noord-Iraakse stad in handen.

Haddad en Villeneuve zijn ervaren journalisten, zo meldde de internationale organisatie Reporters without Borders. Irak is een van de meeste gevaarlijke landen voor journalisten. Sinds 2014, het begin van de oorlog tegen IS in 2014, zijn er 29 journalisten gedood.