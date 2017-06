Trampolinespringers in het Petit Palais, klifduikers in de Seine, fietsen rondom de Arc de Triomphe: Parijs probeert concurrent Los Angeles achter zich te laten in de strijd om de organisatie van de Olympische Spelen van 2024. Organisatoren hopen dat het tweedaagse festival - met meer dan dertig sportevenementen die plaatsvinden in en rondom iconische bezienswaardigheden van de Franse hoofdstad - de IOC zal overtuigen.

Thibault Camus / AP Photo