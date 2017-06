Brits parlement getroffen door cyberaanval

Het Britse parlement is zaterdag getroffen door een cyberaanval. Door maatregelen daartegen kunnen ambtenaren niet bij hun e-mailaccounts als ze niet in het parlementsgebouw zijn. Dat melden Britse media. “Er zijn ongeautoriseerde pogingen ontdekt om parlementaire gebruikersaccounts binnen te dringen”, zei een woordvoerder van het parlement tegen de BBC. Hoeveel accounts of mensen zijn getroffen, is niet bekendgemaakt. In een e-mail die is naar alle getroffenen is gestuurd staat dat de aanval bedoeld was om zwakke wachtwoorden te identificeren, schrijft The Guardian.

De aanval komt een dag na het nieuws dat wachtwoorden van onder anderen politici werden verkocht op Russische hackerssites.

‘Je laat ook niet je deur ‘s nachts openstaan’

Volgens The Telegraph werden parlementsleden al op vrijdag gewaarschuwd voor een dergelijke aanval.

Chris Rennard, lid van de Liberal Democrats in het Hogerhuis, zegt op Twitter:

De National Cyber Security Center en de National Crime Agency doen nu onderzoek naar de aanval.

We're aware of a possible cyber incident affecting parliament & are actively cooperating with @ncsc who're leading the operational response pic.twitter.com/YOvPwQvn37 — NationalCrimeAgency (@NCA_UK) June 24, 2017

Liam Fox, de Britse minister van Internationale Handel, zei tegen de zender ITV News dat de aanval geen verrassing is en een waarschuwing is voor de Britten dat “we meer beveiliging en betere wachtwoorden nodig hebben. Je laat ook niet je deur ‘s nachts openstaan.”

WannaCry

In mei werd de Britse National Health Service getroffen in een wereldwijde aanval door ransomware, die later bekend werd als het WannaCry-virus. Door de ransomware moesten patiënten van ziekenhuis wisselen en werden ambulances omgeleid. Nederlandse computers bleven toen grotendeels gespaard.