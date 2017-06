Worstelen voor erkenning

Ruth Wilder (Alison Brie) ziet het niet meer zitten. Ze is actrice in het Los Angeles van 1985 en komt niet aan de bak. Wilder grijpt haar laatste kans en sluit zich aan bij een groep die een tv-programma met worstelende vrouwen van de grond probeert te krijgen: GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling, deze gelijknamige nieuwe Netflix-serie is gebaseerd op een groep die echt heeft bestaan).

Het project wordt geleid door Sam Sylvia (Marc Maron), een aan lager wal geraakte, coke snuivende regisseur die b-films met titels als Blood Disco heeft gemaakt. Hij wil met damesworstelen weer in de picture komen. Vechtende vrouwen in strakke outfits, daar zit geld in. Of zoals hij het tegen een tv-baas waar hij een pilot bij verkoopt zegt: „Het is porno die je met je kinderen kunt kijken. Eindelijk!”

De groep van zo’n twaalf vrouwen moet binnen een paar weken leren hoe je worstelmoves als body slams en piledrivers uitvoert zonder iemand echt pijn te doen. Hun worstelgroep moet een vrouwelijk antwoord op de WWF (tegenwoordig WWE) worden, waar opgepompte spierbundels als Hulk Hogan miljoenen kijkers trekken met gescripte wedstrijden en heel veel show.

De vrouw achter Orange is the New Black, Jenji Kohan, is een producer van GLOW. Deze nieuwe komische dramaserie wordt dan ook meteen vergeleken met Orange. Ook in die populaire Netflix-serie over een vrouwengevangenis worden veel personages geïntroduceerd. Afleveringen van GLOW zijn echter veel korter en daarom krijgt niet iedereen genoeg ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

De focus ligt vooral op de gespannen vriendschap tussen Ruth en voormalig soapactrice Debby Egan (Betty Gilpin). Ruth is een streber die eigenlijk niet zo goed kan acteren. Debby heeft ruzie met haar, maar doet toch mee aan de show. Ze wil weer controle over haar leven na het krijgen van een kind.

De vrouwen krijgen elk een eigen personage in de ring, vooral gebaseerd op seksistische en racistische stereotypen. Iemand speelt een slechterik uit de Sovjet-Unie die het opneemt tegen een all-American good girl. Een worstelaar van Indiase afkomst wordt omgedoopt tot Beirut The Terrorist, omdat ze er volgens de mannelijke producer „uitziet als een Arabier”. De jaren 80 waren een ander tijdperk, zo wil de serie maar zeggen.

Personages om van te houden

GLOW voelt in het begin erg luchtig en licht. Toch ga je al snel houden van de personages, die later in het seizoen bijna allemaal een eigen momentje krijgen. Zelfs Sheila the She Wolf, die weigert om haar rol als vechter buiten de ring los te laten, zorgt voor een onverwacht emotioneel moment. En een plotontwikkeling tegen het einde van het seizoen zal zeker in de VS worden gezien als een controversiële zet. De manier waarop de schrijvers hier met een gevoelig thema omgaan valt te prijzen. Ze pakken het nuchter aan, zonder het uit te melken.

In de promotie wordt Kohan steeds genoemd, maar haar rol lijkt beperkt: ze schreef maar één aflevering. De serie wordt gerund door Liz Flahive (Homeland) and Carly Mensch (Orange is the New Black), die een bijzonder vermakelijke serie hebben neergezet, met zoveel mogelijk vrouwen voor en achter de camera. Alleen dat geeft de productie een feministische ondertoon, een toon die later in het seizoen ook in het verhaal vorm krijgt. Het duurt wel even voordat de talentvolle Brie, bekend van de cultserie Community, de vorm te pakken krijgt. Die weet ze na een paar afleveringen gelukkig te vinden. Verder valt vooral komiek en populaire podcaster Maron op. Hij heeft lol met zijn rol als lompe leider van het zooitje ongeregeld. Sam heeft stiekem grote ambities, al weet hij waarschijnlijk dat hij die niet waar zal maken. Zijn pretentieuze droomproject, een epische film over tijdreizen en incest, lijkt er in elk geval nooit te komen. Dat is ook een lesje van GLOW: het leven pakt niet altijd uit zoals je gehoopt had, maar soms vind je toch nog geluk op een onverwachte plek.