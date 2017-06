Wetsvoorstel beperkt risico bij aannemen oudere werkloze

Bedrijven die een werkloze van 56 jaar of ouder aannemen, hoeven als het aan demissionair minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) ligt niet meer te vrezen voor hoge kosten als deze persoon ziek wordt. Asscher wil dat het UWV in dat geval het loon van de oudere werknemer gaat doorbetalen. Dat staat in een wetsvoorstel van de minister dat vrijdag werd goedgekeurd door de ministerraad.

Op dit moment geldt de regeling pas als werkgevers werklozen aannemen die minstens 63 jaar oud zijn. Voor de verlaging van die leeftijd wil Asscher 2 miljoen euro uittrekken, meldt persbureau ANP. Een voorwaarde is wel dat de 56-plusser langer dan een jaar uit de roulatie is geweest en een ww-uitkering heeft ontvangen.

Het voorstel is onderdeel van Asschers campagne om ouderen zonder baan weer aan het werk te krijgen. “We denken dat dit werkgevers over de streep zal trekken”, zegt Asscher tegen het ANP. Voor de bewindsman het voorstel voorlegt aan de Tweede Kamer, wil hij nog advies inwinnen bij de Raad van State.

Huiverig

Werkgevers zijn nu vaak huiverig om vijftigplussers in dienst te nemen. Ouderen zijn niet vaker ziek dan jongeren, schrijft het ministerie van Sociale Zaken, maar wel langduriger. Bedrijven zijn bang dat ze veel geld kwijt zijn omdat ze het loon van een zo’n langdurig zieke vijftigplusser moeten doorbetalen.

Vorig jaar stelde Asscher voormalig voetballer John de Wolf aan als ambassadeur voor werkloze ouderen. De functie kwam er op aandringen van 50Plus-voorman Henk Krol en toenmalig Tweede Kamerlid Roos Vermeij (PvdA). De Wolf breekt bijvoorbeeld op werkgeverscongressen een lans voor vijftigplussers. In maart verlengde de oud-Feyenoorder zijn ambassadeurschap tot eind dit jaar.