Vijftien doden bij dubbele bomaanslag Pakistan

Bij een dubbele bomaanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan zijn vrijdag ten minste vijftien mensen om het leven gekomen. Er vielen zeventig gewonden. Dat zegt een Pakistaanse overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters.

Terwijl mensen op de drukke markt in de plaats Parachinar inkopen aan het doen waren voor de iftar-maaltijd aan het einde van een dag vasten, ging een explosief af. Drie minuten later volgde een tweede. Het is nog niet bekend of het gaat om een zelfmoordaanslag of een ander soort bomexplosie.

Bomauto

Eerder op vrijdag vielen bij een andere aanslag, zo’n zevenhonderd kilometer zuidelijker in de stad Quetta, dertien doden en negentien gewonden. Een zelfmoordterrorist in een bomauto blies zichzelf toen hij bij een checkpoint in de buurt van het hoofdbureau van de politie werd gecontroleerd. Zeven van de doden waren politieagenten.

De ligging van Parachinar en Quetta in Pakistan. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Van beide aanslagen is nog onduidelijk wie erachter zitten. De aanslag in Quetta werd door zowel de Talibaan als terreurgroepering Islamitische Staat (IS) opgeëist, maar beide claims zijn twijfelachtig. De bomexplosies in Parachinar zijn nog door geen enkele partij geclaimd.

In zowel Parachinar als Quetta vonden de voorbije twaalf maanden al eerder bloedige aanslagen plaats. In Quetta stieven in oktober vorig jaar 59 mensen bij een aanval op een politieschool. En afgelopen maart vonden in Parachinar 22 mensen de dood bij een zelfmoordaanslag bij de ingang van een moskee.

Ook bij deze aanslagen bestond onduidelijkheid over wie ervoor verantwoordelijk was. IS en de Talibaan zijn actief in Pakistan, en beweren vaker achter dezelfde terreurdaden te zitten. In februari voerde het Pakistaanse leger een vergeldingsaaval uit op een IS-afdeling in buurland Afghanistan. Dat was een reactie op een IS-aanslag op een heiligdom in de stad Sehwan, die een dag eerder voor bijna negentig doden zorgde.