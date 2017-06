Vijf woontorens Londen uit voorzorg ontruimd

In het noorden van Londen worden vijf torenflats ontruimd vanwege zorgen over de gevelbekleding na de grote brand in Grenfell Tower vorige week. Het gaat volgens de BBC om meer dan achthonderd woningen in Chalcots Estate.

Het bestuur van het stadsdeel Camden zegt dat er “dringende brandveiligheidsmaatregelen” moeten worden genomen. De gevelbekleding is dezelfde als van Grenfell Tower en wordt verwijderd als alle bewoners zijn geëvacueerd. Ze worden de komende drie tot vier weken ondergebracht in vervangende accomodaties.

Ook worden reguliere brand- en veiligheidscontroles uitgevoerd, zegt het hoofd van het Camdenbestuur Georgia Gould:

“Het bestuur van Camden doet er alles aan om te verzekeren dat onze bewoners veilig zijn en we hebben beloofd met hen samen te werken en open en transparant te opereren.”

Volgens haar heeft de Londense brandweer een gezamenlijke inspectie uitgevoerd met technische experts van het stadsdeel.

Na de brand in Grenfell Tower op 14 juni, waarbij voor zover nu bekend 79 doden zijn gevallen, kregen de autoriteiten en de aannemers die de flat hebben gebouwd veel kritiek. De politie overweegt een strafrechtelijk onderzoek te beginnen vanwege nalatigheid.

De brand ontstond in een koelvriescombinatie en het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden doordat het pand was voorzien van zeer brandbare gevelbekleding.