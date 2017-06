Brendan Dassey - ‘Making a Murderer’ - onschuldig

De veroordeling van Brendan Dassey, bekend uit de documentaireserie ‘Making a murderer’, is ook in hoger beroep vernietigd. Dat meldt persbureau AP. Een federale commissie van beroep nam de eerdere uitspraak van een lagere rechtbank over dat de bekentenis van Brendan niet juist is verkregen.

Een rechter in Wisconsin oordeelde in augustus vorig jaar dat de rechercheurs die Dassey ondervroegen tijdens hun onderzoek naar de moord op de jonge fotografe Teresa Halbach, hem tijdens dat verhoor valse beloften hadden gemaakt. Zo zeiden ze hem onder meer dat hij “zich nergens zorgen over hoefde te maken.” Ook nam de rechter de leeftijd van Brendan mee tijdens het verhoor en zijn intellectuele tekortkomingen.

Hitserie van Netflix

Brendan speelt een grote rol in de hitserie ‘Making a Murderer’ van Netflix. Hij zou zijn oom Steven Avery geholpen hebben bij de moord op Halbach.

In de tiendelige documentaireserie volgden Filmmakers Moira Demos en Laura Ricciardi de zaak-Avery ruim tien jaar. Steven Avery uit Manitowoc, Wisconsin, kwam in 2003 na achttien jaar onterecht gevangenschap vrij toen nieuw DNA-bewijs aantoonde dat hij niet de dader is van de gewelddadige aanranding waarvoor hij was veroordeeld. Twee jaar later werd hij echter opnieuw opgepakt, maar deze keer voor de moord op Halbach.

Aanklagers willen vonnis terug laten draaien

De aanklagers in de zaak van Dassey laten volgens AP weten dat zij zullen proberen het vonnis bij een nog hogere rechtbank alsnog terug te draaien. Dassey blijft daardoor voorlopig nog in de gevangenis. Hij werd veroordeeld en opgesloten toen hij 16 jaar oud was. Ondertussen is hij 27.

Zijn advocaten willen volgens AP echter juist onmiddellijk stappen gaan ondernemen om Dassey ook daadwerkelijk uit de gevangenis te krijgen.

Dasseys oom Avery zit ook nog altijd vast en heeft een eigen beroepszaak lopen tegen zijn veroordeling. Honderdduizenden Amerikanen stelden in een petitie vorig jaar dat zij, na het kijken van ‘Making a murderer’, vinden dat Avery gratie moet krijgen.