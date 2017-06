Uniformen met bosprint voor het leger van een land zonder bomen

Het was een cadeautje ter waarde van 28 miljoen dollar aan het Afghaanse leger: een uniform in bosprint. De vraag is alleen wat een leger met bosprintuniformen moet in een land waar maar op 2,1 procent van de grond bomen staan.

Het is weggegooid geld, liet John Sopko, algemeen projectleider voor het herstel van Afghanistan, woensdag in een zeventien pagina’s tellend rapport weten. De beslissing was niet gebaseerd op „geschiktheid voor de Afghaanse omgeving”, schrijft Sopko met gevoel voor understatement.

Aan het dagblad USA Today legde Sopko uit dat in 2007 de Afghaanse minister van Defensie, Abdul Rahim Wardak, het patroon uitkoos. Hij verkoos dit boven een goedkoper voorstel dat de Amerikanen hem hadden voorgelegd, omdat hij dit mooier vond.

We hebben 28 miljoen dollar belastinggeld gespendeerd aan de kledingsmaak van een minister van Defensie. John Sopko

Sopko vraagt zich in het interview af wat er was gebeurd wanneer de lievelingskleur van Wardak roze of chartreuse (gifgroen) was geweest. „Kopen we roze uniforms voor de soldaten zonder vragen te stellen? Dat is idioot. We hebben 28 miljoen dollar belastinggeld gespendeerd aan de kledingsmaak van een minister van Defensie.”

De hoge kosten houden overigens niet alleen verband met de bosprint, maar ook omdat was gekozen voor ritssluitingen in plaats van knopen. De Republikeinse senator Chuck Grassley noemde het besluit „gênant en een affront aan de belastingbetaler.”

Saillant is het moment waarop de kritiek komt. De komende dagen moeten de Amerikanen besluiten of ze nog extra militairen naar Afghanistan sturen.