Twee Nederlanders vermoord in Dominicaanse Republiek

In het oosten van de Dominicaanse Republiek zijn twee Nederlanders vermoord. Hun lichamen zijn woensdag aangetroffen in een kuil op een suikerrietplantage, maar ze zijn maandagavond al omgebracht, meldt de krant Diario Libre. De politie zegt zeker te weten dat het om twee Nederlandse mannen gaat, maar heeft hun identiteit nog niet prijsgegeven.

Het Dominicaanse OM vermoedt dat het om een afrekening door drugscriminelen gaat. Aanklager Manuel Emilio Santana Montero zegt sporen te hebben die naar de daders leiden, maar wil in het belang van het onderzoek niet kwijt waarheen precies. Op het lichaam van één van de twee vermoorde Nederlanders is een briefje gevonden dat wijst op een bekende drugsbende in het gebied.

Omwonenden hoorde volgens de krant Diario Libre ‘s avonds een klein vliegtuigje en meerdere schoten. De volgende dag kwamen er terreinwagens en een graafmachine van de gemeente de suikerrietplantage op rijden. De politie denkt dat de twee speciaal zijn meegenomen naar de afgelegen plek om daar doodgeschoten te worden. Er zijn zeker twaalf kogelhulzen gevonden op de plantage waar de dubbele moord heeft plaatsgevonden.

Aleen al in de afgelopen weken zijn in het oosten van de Dominicaanse Republiek zeven mensen geëxecuteerd. De drugshandel op het Caribische eiland zorgt voor veel criminaliteit. Er staan torenhoge straffen op.