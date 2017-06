Trekpoppen aan een onzichtbare hand

In Noord-Korea probeert Oscar Garschagen in gesprek te komen met één van de iconische traffic ladies. In het straattheater dat de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang ook is, zijn de jonge, vrouwelijke verkeersregelaars de meest gefotografeerde decorstukken, uiteraard op de beeltenissen van de leiders na. De „verkeersmeisjes”, 500 in totaal, hebben inmiddels een cultstatus gekregen en beschikken zelfs over een schare internationale fans, zo blijkt uit de website PyongyangTrafficGirls.com. Als trekpoppen die door een onzichtbare hand worden gestuurd regelen zij met houterige, driftige bewegingen het verkeer in het centrum van de miljoenenstad. Hadden zij dertig jaar geleden in nagenoeg electriciteitsloos en verkeersluw Pyongyang weinig om handen, tegenwoordig hebben zij het met de toename van het auto- en fietsverkeer – allemaal Chinese import – een beetje drukker. Zelfs bij de kruispunten mét verkeerslichten staan zij stram in de houding om er voor te zorgen dat passerende dienstauto’s, waaronder verrassend veel Toyota’s, door kunnen scheuren. Het verhaal wil dat de grote leider Kim Jong-un de vrouwen persoonlijk selecteert, net als zijn vader en grootvader. Een stadsgids vertelt dat de vrouwen jong en mooi moeten zijn en moeten beschikken over een middelbare schooldiploma. In de winter dragen zij met bont gevoerde jassen en mutsen; in de zomer strakke hemelsblauwe kokerrokken, halfhoge pumps, witte sokjes en filmster-achtige zonnebrillen. Rond hun 26ste, als de meeste Noord-Koreaanse vrouwen trouwen, verliezen zij automatisch de begeerde baan. Dat geldt trouwens ook voor de stewardessen van Air Koryo. De verkeersmeisjes zouden daarna met voorrang worden toegelaten tot de universiteit. Engels verstaan zij niet, maar wel een beetje Chinees, blijkt bij een zebrapad voor een busstation in Pyongyang. Maar voor een ontspannen gesprekje met een buitenlander hebben zij geen tijd, zelfs niet als er geen auto of fiets op de boulevard te bekennen is.