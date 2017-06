Op weg naar huis fiets ik over de Denneweg in Den Haag achter de heer Tjeenk Willink. Bij het stoplicht op de hoek van de Mauritskade negeert hij rood en gaat rechtdoor. Hij doet dat weer op de hoek Frederikstraat/Javastraat. Zonder richting aan te geven slaat hij linksaf, om bij de volgende hoek – ja alweer zonder richting aan te geven – haaks rechts te gaan. Ik zie een mooie metafoor voor onze kabinets(in)formatie: welke kant gaat het op met ons land? Ik ben benieuwd naar de afloop.

