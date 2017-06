Strijd leiderschap PvdA draait om kleine verschillen

Echt heet is de strijd tussen de kandidaten voor het lijsttrekkersschap van de PvdA nog niet geworden. Huidig fractievoorzitter Marjolein Moorman, Roeland Rengelink (stadsdeelbestuurder Centrum) en Jeroen van Berlink (stadsdeelbestuurder West) willen alle drie leider worden van de partij die na jaren besturen drie jaar geleden in de oppositie belandde. Sinds maandag kunnen de 4.500 Amsterdamse leden van de PvdA stemmen op de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkieziningen van 21 maart 2018.

Van echt ellebogenwerk is dus nog geen sprake, al klonk tijdens het eerste en enige lijsttrekkersdebat afgelopen maandagavond in de tweede helft wel wat voorzichtige kritiek op elkaar. Vooral op Moorman, die volgens de twee heren de laatste jaren in de oppositie te veel nadruk heeft gelegd op druktebestrijding en op het gevecht met Airbnb. Ze willen het probleem niet relativeren, maar „het speelt niet in de hele stad”, aldus Van Berkel. „Een stel in Nieuw-West moet hun huis gewoon kunnen verhuren voor drie weken. Als mijn Noorse nichtjes komen logeren, wil ik dat niet aangeven bij de gemeente. De meldplicht is een bureaucratisch monster.”

En Rengelink: „Waarom doen we zo moeilijk over drukte als een kwart van de kinderen in armoede opgroeit? De rest van de stad beschouwt de drukte als een grachtengordelprobleem. Zolang we niet in Zuidoost kunnen uitleggen dat de drukte ook hen raakt, moeten we de aandacht minderen.”

Armoede en werkloosheid

Volgens de twee uitdagers verdienen armoede en werkloosheid meer aandacht. Moorman beaamde dat, maar zei dat veel Amsterdammers wél bezig zijn met de drukte, dat het probleem indirect iedereen raakt – „het centrum is het hart van de stad, en zonder hart geen lichaam” – en dat ze het gevecht met miljoenenbedrijf Airbnb wil blijven voeren: het grote geld mag volgens haar niet bepalen wat er in de stad gebeurt.

„We zijn allemaal PvdA’ers”, zegt Moorman aan de telefoon. „De verschillen zijn subtiel en gaan vooral over hoe we dingen willen bereiken.” Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Alle drie willen meer betaalbare woningen, maar Moorman wil vooral dat de gemeente meer bouwt, Van Berkel wil dat de gemeente voor 200 miljoen euro sociale huurwoningen opkoopt van corporaties en Rengelink zit vooral op betere doorstroming.

De campagne van Moorman ziet er het meest professioneel uit. Haar kernwoorden „Lef en liefde” matchen goed met het rood van de partij, ze heeft twee campagnefilmpjes en op sociale media krijgt ze steun van bekende en minder bekende PvdA’ers zoals Job Cohen, Hedy d’Ancona en worstenmaker Samuel Levie. Ze richt zich vooral op betaalbare woningen, het aanpakken van grote vakantieverhuurbedrijven en beter onderwijs.

Uit sommige steunbetuigingen blijkt dat het feit dat Moorman de enige vrouw is ook helpt. Dat heeft Van Berkel goed gezien: op zijn website staat dat hij feminist is. Onder de leus „Radicaal Anders” pleit hij ervoor dat de PvdA 97 verkiezingsprogramma’s moet maken, voor elke wijk één. Ze moeten buurten individueel bekijken, de Stopera uit. Rengelink richt zich met zijn campagne – kernwoorden: ‘Houvast en perspectief’ – op het bestrijden van eenzaamheid, ongelijkheid en discriminatie.

„De stad verandert razendsnel, ik wil dat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Ze hadden twee voorbeelden van lijsttrekkerscampagnes waar het niet maar alleen goed ging, zegt Rengelink. De campagne van D66 afgelopen mei was vrij ruw: er werden Google-advertenties op andere kandidaten ingezet en (raads)leden gingen hardhandig met elkaar in discussie op sociale media. Een D66-lid destijds op Twitter: „Het is een soort van onderlinge huftercampagne.” Maar ook de strijd tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom was niet het beste voorbeeld. Rengelink: „Wij wilden niet dat het een gevecht werd.”

Het bestuur van de Amsterdamse PvdA besloot dat de kandidaten geen eigen geld mogen inzetten, er maar één debat kwam en de lijsttrekkers vooral activiteiten moeten ondernemen. Van Berkel: „De wijk ingaan is me op het lijf geschreven.” Hij leerde het van Ahmed Aboutaleb – die hem steunt: „Elke vrijdagmiddag liet hij zich ergens afzetten. Tijdens zijn wandeling naar de Stopera sprak hij iedereen aan.” Het campagne voeren past ook Moorman en Rengelink, zeggen ze. Op 30 juni bij de uitslag blijkt bij wie dat het beste past.