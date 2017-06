Schoonmaakmores: betaal je je schoonmaker door bij ziekte? Of vakantiegeld?

Hoe heurt het eigenlijk? Wie een schoonmaker inhuurt, zal vroeg of laat wel tegen die vraag aanlopen. Want wat mag, en wat is netjes, als je iemand een paar uur per week wil laten langskomen om de badkamer te boenen en het huis te stofzuigen? Moet je bijvoorbeeld vragen of hij of zij (vaak een zij) belasting betaalt?

Geef je vakantiegeld? En als de schoonmaker ziek is, betaal je dan gewoon een paar uren uit?

We legden het u, de lezer, voor. Meer dan 2.000 mensen reageerden via nrc.nl op onze enquête, waarin we vroegen naar de mores rondom het inhuren van huishoudelijke hulp. Een tiental vroegen we naast de enquête om verdere toelichting. Daaruit rijst een interessant beeld, en een beetje ongemak.

Het doorsnee uurtarief bedraagt 12,50 euro. Of de hulp daar vervolgens belasting over betaalt, daar heeft meer dan de helft van de respondenten geen idee van.

Betaalt u uw schoonmaker door als u met vakantie gaat?

Ruim 36 procent van de respondenten geeft aan door te betalen als zij zélf op vakantie gaan. Dat is niet alleen maar aardigheid. „Ik betaal alleen door bij onze vakantie als ze dan daadwerkelijk komt”, zegt Peter (59) uit Den Haag. Veel respondenten willen anoniem blijven, uit vrees hun hulp of zichzelf in de problemen te brengen. „Het is gewoon uurtje factuurtje.” Een 46-jarige man, ook uit Den Haag, is eenzelfde mening toegedaan: „Het is heel duidelijk. Ik huur een dienst in, daar betaal ik voor. Wordt de dienst niet geleverd, dan betaal ik niet.”

Een kleiner percentage van de ondervraagden zegt vakantiegeld te betalen (20,7 procent). „Een leuke bijdrage”, noemt Jeroen Miellet uit Zuid-Drenthe het vakantiegeld dat hij zijn hulp betaalt; een keer per week komt ze twee uur langs. Een bijdrage, daar doen mensen met de feestdagen veelal wel aan. Denk: 50 euro contant, een fles wijn. Of een cadeaubon.

Betaalt u uw schoonmaker door bij ziekte?

Net 12 procent van de respondenten zegt door te betalen bij ziekte, een meerderheid doet dat dus niet. Jaap Sanders (56) uit Leeuwarden zit ertussenin. „Als onze schoonmaakster een keer griep heeft, dan betalen we gewoon. Maar als het langdurig is, dan moeten we een andere oplossing zoeken.”

Onze schoonmaker is eigenlijk nooit ziek, vertelt een 46-jarige vrouw uit Apeldoorn. „En mocht ze niet kunnen, dan spreken we gewoon een andere keer af.” Dat zeggen meer mensen. Is de schoonmaker een keer ziek, dan is er meestal dezelfde week nog wel een nieuwe schoonmaakbeurt in te plannen. „Mijn schoonmaakster komt al tien, twaalf jaar over de vloer”, zegt Marjan (54) uit Tilburg. „Ze is er altijd. Ze is gewoon nooit ziek. Dus daar hebben we het eigenlijk ook nooit over gehad.”

Betaalt uw schoonmaker belasting?

‘Nooit over gehad’, dat is een uitdrukking die vaker terugkomt. Meer dan de helft van de respondenten zegt niet te weten of de hulp wel belasting betaalt. „En dat hoef ik ook niet te weten”, zegt de 46-jarige Apeldoornse. Dat is bij meer mensen de teneur: „Ik neem aan dat ze geen belasting betaalt. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid”, aldus de 46-jarige Hagenaar.

Hebt u een contract met uw schoonmaker?

Een kleine minderheid (7,5 procent) heeft een contract afgesloten met de hulp. Eén van hen is Anne-Floor van Pelt (35) uit Hilversum. Zij huurt via een bureau een werkster in. „Het is wit werk, dat vind ik belangrijk. Ze krijgt vakantietoeslag en doorbetaling bij ziekte.” Bij de keuze voor een bureau speelde ook betrouwbaarheid een rol, zegt Van Pelt. „Je draagt toch een sleutel over.”

Geeft u uw schoonmaker jaarlijks loonsverhoging?

Nog geen 18 procent van de lezers die de enquête invulde, verhoogt het loon van de schoonmaker jaarlijks. Sanders uit Leeuwarden: „Nu we het er zo over hebben denk ik, je wilt zelf ook graag dat je loon meegaat met de inflatie, waarom zou je dat dan niet doen voor degene die voor je werkt? En ik wil daarnaast ook graag marktconform blijven betalen.” Meer mensen werden door de peiling aan het denken gezet. Marjan uit Tilburg: „Ik heb in de loop der jaren wel eens het loon verhoogd, dat was omdat mijn hulp er om vroeg. Nu denk ik: wanneer moet ik het weer verhogen? Ik vind het lastig, maar wil wel graag iets doen.” Ook anderen verhogen het loon niet met regelmaat. Peter uit Den Haag: „We betalen nu 12,50 euro per uur. We hebben het bedrag in de 25 jaar dat ze voor ons werkt wel eens verhoogd, maar zeker niet jaarlijks.”