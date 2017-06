Oppositieleider Navalny mag niet meedoen aan verkiezingen

Oppositieleider Aleksej Navalny mag niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft de Centrale Russische Kiescommissie vrijdag laten weten. De Kiescommissie wil een einde maken aan de „vele vragen” rond de campagne die Navalny voert.

Navalny werd afgelopen februari opnieuw veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege ‘fraude’ rond een bosbedrijf in de stad Kirov. „Als gevolg daarvan beschikt de heer Navalny niet over het passieve kiesrecht”, stelt de Kiescommissie.

Navalny heeft zich desondanks kandidaat gesteld voor het presidentschap. Door het hele land richt hij coördinatiecentra op, die worden bemand door jonge vrijwilligers. Dit alles, zo laat de Kiescommissie weten, bevindt zich „buiten de kaders van de campagne voor de verkiezing van de president van de Russische Federatie en de kieswet.”

De zaak tegen Navalny rond bosbedrijf ‘Kirovles’ wordt algemeen beschouwd als een showproces. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens maakte gehakt van een eerder vonnis van de Russische rechter. Volgens het Europese Hof was het volstrekt onduidelijk waarom de Russische rechter frauduleuze handelingen zag in normale zakelijke transacties. Dat verhinderde de Russische rechtbank niet om Navalny in februari voor dezelfde feiten opnieuw te veroordelen tot vijf jaar voorwaardelijk.

Enige serieuze uitdager

Navalny is de enige serieuze uitdager van Vladimir Poetin, hoewel opiniepeilingen uitwijzen dat hij op dit moment geen kans zou maken tegen de Russische president. Op 26 maart en op 12 juni wist Navalny vele tienduizenden Russen de straat op te krijgen om te demonstreren tegen corruptie van de Russische regering. Navalny werd thuis aangehouden, een rechtbank veroordeelde hem tot 20 dagen cel.

Poetin heeft zich nog altijd niet verkiesbaar gesteld. De Russische nieuwssite RBK meldde vrijdag echter dat de voorbereidingen van diens campage in volle gang zijn. Ambtenaren zouden hebben voorgesteld dat de Russische president zich concentreert op drie kernwoorden: ‘rechtvaardigheid’, ‘respect’ en ‘vertrouwen’.