Politie: mogelijk dood door schuld bij brand Londense flat

De Londense politie onderzoekt of er bij de brand in een torenflat in Londen van vorige week sprake is van dood door schuld. Het gaat daarbij vooral om de bedrijven die betrokken waren bij de bouw en de renovatie van de flat.

Uit het onderzoek is gebleken dat het isolatiemateriaal, waarmee alle wanden in de flat waren bekleed, geen enkele veiligheidstest doorstond. Daardoor kon het vuur, dat in een appartement begon, razendsnel om zich heen grijpen. Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen 79 mensen om het leven.

De politie meldde verder vanochtend dat de brand ontstond in een koel-vriescombinatie in een appartement en de brand dus niet opzettelijk is aangestoken. Het apparaat was van het merk Hotpoint en uit gegevens van de fabrikant blijkt dat niet eerder problemen met het model zijn gemeld, of dat de koel-vriescombinatie deel uitmaakte van een terugroepactie.

Complex onderzoek

Bij de brand stonden al snel bijna alle verdiepingen van het hoge complex in brand, wegens het brandgevaarlijke bouwmateriaal dat bij een recente renovatie in de hele flat werd gebruikt. Bewoners van de woontoren waarschuwden al eerder voor brandgevaar. De Grenfell Tower brandde volledig uit.

De Britse politie maakte eerder al bekend een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de brand in Grenfell Tower. In dat onderzoek worden waarschijnlijk de lokale autoriteiten, de beheerder van de torenflat met sociale huurwoningen, bewoners en experts gehoord.

Het onderzoek dat de Londense politie voert naar de ontwikkeling van brand, noemde de woordvoerder “een van de grootste en meest complexe onderzoeken die we ooit hebben ondernomen”. Volgende week wordt een lift aan de buitenkant van het gebouw geïnstalleerd zodat onderzoekers zich sneller kunnen verplaatsen. De politie verwacht dat een forensisch team nog tot het einde van het jaar bezig is met onderzoek in de flat. In totaal zijn 150 experts betrokken bij het onderzoek.