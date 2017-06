NRC-lezer ziet huishoudelijke hulp niet als werknemer

Géén vakantiegeld, géén doorbetaling bij ziekte, géén jaarlijkse loonsverhoging. Nee, de huishoudelijke hulp die we inhuren, wordt meestal niet als een werknemer gezien die recht heeft op dit soort arbeidsvoorwaarden, blijkt uit een enquête die we onder onze lezers hielden in het kader van de NRC-special over de schaduweconomie. We vroegen u naar de mores rondom het inhuren van huishoudelijke hulp. Hoeveel betaalt u de schoonmaker per uur? Betaalt hij of zij (veelal een zij) belasting? En bij vakantie, van uzelf of van de hulp, wordt er dan doorbetaald?

Meer dan 2.000 mensen vulden de enquête op nrc.nl in. En meer dan de helft van de respondenten heeft er geen weet van of de hulp belasting betaalt. Dat is volgens de regeling ‘Dienstverlening aan Huis’ dan ook wel de verantwoordelijkheid van de hulp zelf, mits hij of zij hooguit drie dagen aan huis komt. Bijna veertig procent zegt te weten dat de hulp zwart werkt.

Nog geen kwart (20,7 procent) zegt vakantiegeld te betalen. Een hoger percentage (ruim 36 procent) zegt wél door te betalen als ze zelf op vakantie zijn. Of dat alleen maar aardigheid is, is onduidelijk. Van de respondenten die we telefonisch om meer toelichting vroegen, gaf een deel aan door te betalen bij een eigen vakantie omdat de schoonmaker gewoon door ging met werken, bijvoorbeeld met wat grotere klussen in- en rondom het huis. Ook bij ziekte wordt meestal niet doorbetaald; dat doet maar 12,1 procent.