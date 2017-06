Zeilers Nieuw-Zeeland willen titel terug, met rode sokken als hun talisman

Rode sokken. Wie dit weekend door Auckland loopt zal opvallend veel mensen zien met rode sokken. Je ziet ze in cafés, restaurants, of in winkels. Presentatoren op TV dragen rode sokken en ze hangen zelfs aan vlaggenmasten. Teambaas Peter Blake droeg in 1995 tijdens elke race zijn lucky socks, een paar rode sokken die hij van zijn vrouw had gekregen. De Nieuw-Zeelanders wonnen de America’s Cup en sinds die tijd gelden rode sokken als talisman voor Nieuw-Zeelandse zeilers.

Emirates Team New Zealand beleefde afgelopen week in Bermuda een droomstart. Al bij de start van de allereerste manche troefde schipper Peter Burling zijn rivaal af en ook in de drie volgende races bleken de Kiwi’s ongenaakbaar. Omdat Oracle Team USA, de titelverdediger, de voorronden had gewonnen startten de Nieuw-Zeelanders met een score van -1, maar inmiddels staan ze op een comfortabele 3-0 voorsprong. Het team dat als eerste zeven races wint neemt de Auld Mug mee naar huis. Deze zaterdag begint het tweede deel van de serie. Er worden twee races per dag gevaren. Als alles meezit kunnen de Kiwi’s de trofee zondagavond al binnen hebben.

Nerveuze stemming

Ondanks de veelbelovende start is de stemming in Nieuw-Zeeland nerveus. De nederlaag van vier jaar geleden staat nog vers in het geheugen gegrift. In San Francisco leek het Nieuw-Zeelandse team op weg naar een gemakkelijke zege. De Kiwi’s namen een 8-1 voorsprong en waren slechts één overwinning verwijderd van de eindzege. Terwijl de champagne al koud stond won Oracle Team USA acht races op rij en de verwachte walk over mondde uit in een dramatische nederlaag.

Schipper Jimmy Spithill staat in Bermuda opnieuw aan het roer bij Oracle Team USA en dus durft niemand in Nieuw Zeeland hardop te speculeren over een overwinning. „Het ziet er goed uit, maar de buit is nog lang niet binnen”, sprak minister-president Bill English deze week zuinigjes. Hoewel de Nieuw-Zeelanders tot nu toe op alle vlakken beter zijn, vrezen veel Kiwi’s dat Spithill er weer in zal slagen een konijn uit de hoge hoed te toveren.

Zo werken de ‘foils’ in de America’s Cup-klasse:

Verschillende experts denken daar anders over. Die verwachten niet dat de Amerikanen het gat in de komende dagen nog zullen dichten. Hoewel Spithill een vrijwel onbeperkt budget heeft, is er te weinig tijd om voldoende te oefenen met een nieuwe set up. Bovendien zijn door nieuwe regels minder wijzigingen in het design mogelijk dan voorheen. Ook bij de wedkantoren is er geen twijfel. Winst van Nieuw-Zeeland levert er vrijwel niets op.

Nieuw-Zeeland kijkt mee

De races beginnen om vijf uur ’s ochtends, Nieuw-Zeelandse tijd. Café’s zijn op dat moment gesloten. De meeste Kiwi’s bekijken de races thuis op de bank, of in hun bed. Tijdens de vorige editie van de America’s Cup brandden in hele straten de lampen in de huizen. Dat zal ditmaal niet anders zijn, is de verwachting.

Team Nieuw-Zeeland, met in het midden ´cyclor´ Josh Junior. Foto Gregory Bull/AP

De America’s Cup is een race that stops the nation, zegt Hayden Porter, met een knipoog naar een beroemde paardenrace met die bijnaam. Porter is general manager van de Royal New Zealand Yacht Squadron, de thuisclub van Team New Zealand. Er worden dit weekend zeker duizend mensen in het clubhuis verwacht om naar de wedstrijden te kijken en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Volgens Porter is de sfeer onder de leden gespannen. Zelf durft hij ook nog niet te geloven in een overwinning en Porter heeft dan ook nog geen champagne besteld. „Die laten we razendsnel aanrukken als de overwinning eenmaal een feit is.”

Dankzij alle nervositeit krijgen complottheorieën ruim baan. Kwade tongen beweren dat de Amerikanen er alles voor over hebben om de cup in eigen land te houden. Fransman Bruno Troublé, die als schipper drie keer meedeed aan de America’s Cup, beweerde op de radio dat hij rekening houdt met een opzettelijke aanvaring. Titelverdediger Oracle Team USA mag een tweede boot inzetten, de uitdagers mogen dat niet.

Replica van de Auld Mug

Het Maritime Museum in Auckland zet dit weekend om half vijf ’s ochtends de deuren open. Er is ruimte voor 350 man en de zaal zal moeiteloos vol stromen, denkt woordvoerder Felicity Rookes. „Wij steunen onze sportteams massaal, vooral als we kunnen winnen.” Er wordt een speciale plek ingeruimd voor de replica van de Auld Mug, die normaal elders in het museum staat. Zeilfan Andrea Parr zal er bij zijn, uiteraard met rode sokken aan. Ze weigert om aan een nederlaag te denken. „Nee zeg, dat zien we wel weer als het zo ver is.” Maar ze durft ook nog niet hardop te praten over een eventuele overwinning. Het enige dat ze er over kwijt wil is dat ze zich enorm verheugt op een champagne-ontbijt.