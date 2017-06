Nederlands Kamerkoor viert jubileum met psalmenproject

Het Nederlands Kamerkoor viert zijn tachtigjarig bestaan met het mammoetproject 150 Psalms: alle 150 psalmen in toonzettingen door 150 componisten uit een periode van duizend jaar.

Het project, dat op 1 en 2 september op het Festival Oude Muziek in TivoliVredenburg Utrecht in première gaat, omvat ook lezingen en debatten die de psalmen – drieduizend jaar oude teksten over vluchtende volkeren, onrechtvaardige leiders en machtsmisbruik – in de actualiteit plaatsen.

In twee dagen klinken twaalf concerten door het Nederlands Kamerkoor, The Tallis Scholars, The Choir of Trinity Wall Street en Det Norske Solistkor. Naast psalmen van Josquin tot Schumann schrijven hedendaagse componisten muziek voor een van de 150 psalmen, zoals de Amerikaanse David Lang en de Libanese Zad Moultaka.

New York

De thematiek van de psalmen – verlies, compassie, troost, hoop – is universeel menselijk en tijdloos, aldus initiatiefnemer Tido Visser, directeur van het Nederlands Kamerkoor. „Christenen en Joden vonden in de psalmen inspiratie en hoop, en ook de Koran verwijst naar de psalmen als een heilig schrift. Maar de thema’s van 3000 jaar geleden hebben nog steeds een grote actuele waarde.”

Het Lincoln Center in New York maakte deze week bekend dat 150 Psalms in november ook onderdeel zal zijn van het White Light Festival aldaar.