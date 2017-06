NCTV: Nederland was in beeld bij jihadistische groepen Afrika

Nederland is recent in beeld geweest bij twee jihadistische groepen in Afrika. Eén van deze groepen heeft Nederlandse eenheden in Mali impliciet tot doelwit benoemd, de andere groep noemde Nederland specifiek als één van de vijanden van moslims. Dat blijkt uit het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In het algemeen geldt dat alle landen die deelnemen aan de anti-IS-coalitie door jihadisten als legitiem doelwit worden beschouwd. Nederland komt sporadisch voor in jihadistische propaganda. Wel waren er onder andere beelden van Mohammed B. en van het levenloze lichaam van Theo van Gogh te zien in een video van Al-Qaeda. In deze video roept de jongste zoon van Osama Bin Laden, Hamza bin Laden, op tot het plegen van solistische aanslagen in het Westen. De beelden werden getoond om deze oproep kracht bij te zetten.

Parlementaire knokploegen

Het NCTV spreekt verder in het rapport haar zorgen uit over de parlementaire knokploegen die actief zijn in Turkije. Eén van die groepen is ook buiten Turkije (buitenwettelijk) actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht. Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan.

Het NCTV heeft ook geconstateerd dat jihadisten in Nederland zich op openbare sociale mediaplatformen relatief opener manifesteren dan in voorgaande DTN-periodes. Deze grotere openheid speelt ten aanzien van specifieke onderwerpen, zoals detentie van gedetineerde jihadisten. Jihadisten in Nederland reageren daarentegen in het openbaar nog steeds nauwelijks op aanslagen. Waarschijnlijk ligt veiligheidsbewustzijn hieraan ten grondslag.

Het actuele dreigingsniveau in Nederlands blijft 4 op een schaal van 5 en is daarmee officieel “substantieel”. “Dat niveau is al vrij hoog”, zo meldde een woordvoerder van het ministerie van Justitie eerder “en wordt alleen verhoogd als er concrete aanwijzingen zijn dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden”.

De groeiende invloed van het salafisme in Nederland blijft een zorg, aldus de NCTV. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen. Zij proberen ook, soms door intimidatie, voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen.