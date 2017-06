Klauteren voor gevorderden

Er staat een soort halfpipe in de achtertuin van de Rotterdamse sportschool De Bunk’r. Niet om op te skaten; er staat maar één helft. Wie zich hier met skateboard vanaf stort, belandt met zijn neus in het gras. Nee, deze ruim vier meter hoge halfpipe, ook wel de warped wall genoemd, staat er om op te klimmen. Korte aanloop, snelle korte passen, en dan is het de bedoeling dat de zwaartekracht wordt getart.

De warped wall is een van bekendste obstakels van Ninja Warrior, een programma dat dit voorjaar bij SBS6 voor het eerst op Nederlandse televisie verscheen. In de show moeten afgetrainde deelnemers in één keer een schier onmogelijke hindernisbaan afleggen. In het buitenland is het tv-programma al jaren razend populair. In Japan, waar het Sasuke heet, is het 33ste seizoen net afgelopen, terwijl American Ninja Warrior net aan het negende seizoen begint. Beelden van de twee programma’s worden uitgezonden in 157 landen.

In Nederland is Ninja Warrior ook een hit, en niet alleen op televisie. Verschillende sportscholen bieden Ninja Warrior-trainingen aan, deelnemers kunnen allerlei obstakels trotseren – zo ook bij De Bunk’r in Rotterdam. De Ninja Warrior-trend past in een tijd waarin alles groter, moeilijker en uitdagender moet. Een paar jaar geleden liep iedereen de marathon, daarna was je niets zonder een triatlonmedaille en nu zijn al een aantal jaar obstakellopen zeer in trek.

Maar vergelijk Ninja Warrior niet met door de modder rennen, in een net klimmen en na afloop een biertje drinken, zegt Perry Oosterlee, de 22-jarige winnaar van het eerste Nederlandse seizoen. „Dit zijn mensen die op het niveau van olympische atleten zitten.”

Wie een aflevering terugkijkt op YouTube ziet waarom. Deelnemers tarten de zwaartekracht niet alleen op de warped wall, maar ook met de salmon ladder, waarbij ze al hangend aan een stang een aantal sporten van een ladder omhoog moeten springen. Of via de spider wall, waarbij het de bedoeling is dat de deelnemers zich tussen twee muren en verder niets voortbewegen zonder te vallen. Hindernissen veranderen elke show, dus de deelnemers weten niet wat ze krijgen totdat ze er aan beginnen.

De Warped Wall-challenge in de VS.



Niet alleen zijn de hindernissen loodzwaar, ook de regels zijn streng. Deelnemers krijgen één kans: vallen ze in het water, doen ze een stapje terug, dan is het gelijk voorbij. „Je mag zelfs met je kleren het water niet raken”, zegt Matt Twigt, in het dagelijks leven projectmanager in de Afrikaanse gas- en olie-industrie en met 46 jaar de oudste deelnemer van het afgelopen seizoen.

Pas tien mensen legden ’m succesvol af

De afgelopen twintig jaar hebben er wereldwijd pas tien mensen de baan succesvol afgelegd. In het Nederlandse seizoen haalde niemand het. Winnaar Oosterlee duikelde twee hindernissen voor het einde het water in. Omdat hij wel het verst kwam, kreeg hij de hoofdprijs van 10.000 euro van SBS.

Foto Peter de Krom

In Rotterdam bij De Bunk’r doen vijf mannen en twee vrouwen – allen met een bouw die fitnesservaring verraadt, op een warme woensdagavond mee aan een obstacle training, waarbij ze hindernissen uit Ninja Warrior moeten overwinnen. Die staan op het grasveld achter de fitnessschool. Er liggen grote tractorbanden naast touwobstakels. Achterin staat de halve halfpipe, in het midden een stalen zwarte stellage.

Wekelijks verzorgt fitnesstrainer Lemuel Schoonderwoerd (26) hier de trainingen. Je moet écht veel oefenen, zegt hij. „Als je de techniek niet beheerst zijn de obstakels gevaarlijk.” Deelnemers kunnen gewond raken of botbreuken oplopen – winnaar Perry Oosterlee brak zijn enkel bij een landing. Schoonderwoerd: „Dit is dus niet een sport waar je zomaar aan begint in je tuin. Het moet onder begeleiding, anders blesseer je je snel.”

Schoonderwoerd deed zelf ook mee aan Ninja Warrior, hij dacht een goede kans te maken de baan te voltooien dankzij zijn jarenlange training als turner. Maar het ging mis. „Ik moest 9,5 uur wachten voordat ik aan de beurt was. Toen was de focus weg en viel ik.”

De les begint. Abayomi Jonas (39), in het dagelijks leven werkzaam bij een opticien in Den Haag, doet voor het eerst mee. „Ik fitness al negentien jaar, dus dan ken je alles wel. Dit is een manier om datgene wat je in de gym leert in de praktijk te brengen.”

Jonas heeft niks teveel gezegd: hij lijkt zonder enige moeite alle obstakels in één keer te voltooien, inclusief de salmon ladder. Ikzelf, wel een hardloper maar geen fitnessheld, heb meer moeite. De warped wall blijkt veel meer grip te hebben dan op televisie lijkt en lukt wonderbaarlijk meteen, al heb ik wel een langere aanloop nodig.

Voor alle hangobstakels kom ik duidelijk armspieren tekort. De salmon ladder probeer ik niet eens. Na de training merkt Jonas op dat de oefeningen hem ook zwaar vallen: „Ik voel meteen dat ik nog niet sterk en soepel genoeg ben in mijn schouders. Ik denk wel dat je hier echt consequent voor moet trainen.”

Een teaser van de Nederlandse Ninja Warrior.



De meeste onderdelen zijn boven je hoofd, dus een sterk bovenlichaam is belangrijk, vertelt Glenn Smink. Hij kan het weten, want naast dat hij topturner is en meedeed aan het afgelopen seizoen van Ninja Warrior, is hij werkzaam als fysiotherapeut. „Maar ook coördinatie van je lichaam is onmisbaar, want om de hindernissen te voltooien moet je bewegingen heel precies kunnen uitvoeren.”

Strenge regels maken het extra spannend

Wat maakt Ninja Warrior nou zo leuk? De hindernisbaan is zo’n enorme uitdaging, zegt Oosterlee – naast winnaar van het Nederlandse programma ook finalist van Ninja Warrior in de VS. „Je moet fysiek je grenzen verleggen. En het moet in één keer goed, terwijl je niet weet wat je krijgt totdat je de set oploopt.”

De strenge regels maken het extra spannend, zegt hij. Dat de deelnemers heel verschillende achtergronden hebben, geeft bovendien het idee dat iedereen mee kan doen en kan winnen „Het zijn gewone mensen die iets bijna onmogelijks doen. Kijk maar naar de Japanse winnaars: dat zijn een schoenenverkoper, een visser, een student. Ikzelf ben groenteman.”

Hele gewone mensen zijn het natuurlijk niet. Het zijn topsporters met jarenlange ervaring in klimmen, freerunnen en obstakellopen. Zo komen ze aan vaardigheden als grip, balans, explosiviteit en kracht die onmisbaar zijn op de hindernisbaan.

Wie alvast aan de voorbereidingen voor een mogelijk nieuw seizoen wil beginnen: obstakels zijn te koop. Bij Urban-sky Obstacle Design bijvoorbeeld. Het is niet goedkoop: de stalen obstakels bij De Bunk’r kostten meer dan 40.000 euro, de warped wall nog eens 15.000.

Winnaar Oosterlee besloot al jaren geleden om zelf houten obstakels in het bos achter zijn huis te bouwen. Daar staan onder meer monkey bars en een peg wall, waarbij je al hangend losse stokjes in gaten in de muur moet steken om je zo horizontaal te verplaatsen.