Je eigen landingsbaan, en nog vier tips voor de écht luxueuze reis

1. Easyjet met Champagne

EasyJet gaat op chic. Ook al kost het ticket slechts een paar tientjes, je reist als een koning: inchecken in een speciale Signature Elite Class Lounge en dan champagne drinken. Intussen handelt iemand anders de douanepapieren af, zorgt dat de bagage in het vliegtuig komt en als iedereen erin zit, rijdt er een Bentley (of Mercedes of Porsche) voor die je naar het vliegtuig rijdt. Voorlopig alleen nog op Luton (Londen) en in de VS. Kost wel ruim 500 euro per persoon extra. Voor een enkeltje.

2. Paparazziproof op Schiphol

Los Angeles International Airport pakt het nog luxueuzer aan. Onlangs opende een aparte terminal voor the rich and famous, geheel paparazziproof. Daarin zijn dertien suites met zit- en rustkamer en elk een eigen badkamer en een butler die alle douaneformaliteiten regelt. Beetje kaviaar nippen is al wat u hoeft te doen, ver weg van het gepeupel. En dan met een geblindeerde BMW-limo naar het vliegtuig. Lidmaatschap kost 7.000 euro per jaar en daar bovenop komt 3.000 euro per gebruik. Londen Heathrow heeft ook al zo’n VIP-lounge, net als Dubai, München en jawel, Amsterdam. Andere volgen rap.

3. Zilveren servetring

Hotel Barrière Le Fouquet in Parijs deelt tien zilveren servetringen uit per jaar, met je naam erop. Zij kiezen uit wie daarvoor in aanmerking komt. Kost wel 3.000 euro die je moet betalen nadat je ervoor bent uitgenodigd. Het ding geeft recht op een VIP-behandeling: afhalen op het vliegveld in geblindeerde auto, entree via een geheime zij-ingang waar paparazzi geen weet van hebben en kortingen in het hotel. Zul je altijd zien: de rijken krijgen altijd nog korting ook.

4. Privé skidorp

Al dit dure over the top gedoe is er vooral op gericht privacy te bieden aan mensen die daar prijs op stellen en er de centen voor hebben. De Yellowstone Club in Montana (VS) biedt dat: het is ’s winters een privé-skigebied met 60 afdalingen en een eigen dorp en eigen skiliften en restaurants en zelfs een kerkje, waar alleen leden kunnen komen die er een huis hebben gekocht. ’s Zomers verandert het in een golf-oase. Is best duur. Denk aan een paar miljoen. Nóg privé’er kan ook: voor ongeveer 4 miljoen euro kun je de Blacktail Mountain Ski Area kopen, daar om de hoek. Het meet 400 hectare en heeft vier ski-liften alleen voor jezelf.

5. Bouw je eigen landingsbaan

Als je ergens niet kunt landen, bouw je toch je eigen landingsbaan? Dat deed White Desert, een ultiem luxueuze reisorganisatie, in Antarctica, nabij Ulvetanna. Daar wilde u natuurlijk altijd al heen. Dat kan voor een dagje als u toch in naburig Kaapstad bent (14.000 euro per persoon).White Desert mocht eerder landen op een Russische landingsbaan daar, maar die zagen er vanaf, en toen bouwde White Desert er maar zelf eentje. Prins Harry ging u al voor.