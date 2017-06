Aldus de tekst op het spandoek aan de gevel.

Bij navraag bleek het niet aan de taalvaardigheid van de maker te liggen.

Het was om de overbuurman te plagen.

Die is leraar Nederlands.

