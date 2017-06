ELN bevestigt vrijlating Bolt en cameraman

Tv-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender zijn vrijdag vrijgelaten door de Colombiaanse rebellenbeweging ELN. Dat bevestigt de groepering op één van haar Twitteraccounts. De “twee gevangen genomen buitenlanders” zouden “in perfecte conditie” zijn.

Diverse Colombiaanse media melden ook dat Bolt en Follender niet meer gevangen zitten. Volgens nieuwszender RCN is het tweetal vrijgelaten in El Tarra, dezelfde plaats waar ze werden ontvoerd. Binnen enkele uren komen de Nederlanders aan op het politiebureau in de stad Cúcuta, verwacht RCN. Het zou de bedoeling zijn dat ze daarna worden overgedragen aan de Nederlandse ambassadeur in Colombia.

Bolt en Follender zouden al contact gehad hebben met hun familie. De ELN zegt volgens RCN met een verklaring te komen zodra Bolt en Follender medisch zijn onderzocht en de pers hebben toegesproken.

Dit bericht wordt aangevuld.