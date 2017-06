Elena Timina aan de kant geschoven als bondscoach tafeltennisvrouwen

Elena Timina is door de tafeltennisbond NTTB terzijde geschoven als bondscoach van de vrouwen en wordt per 1 juli vervangen door Li Jiao, de voormalige mannenbondscoach die vorige maand als hoofdbondscoach is aangesteld. Volgens technisch directeur Paul Haldan had Timina een slechte relatie met haar speelsters, in het bijzonder Britt Eerland.

Timina, wier contract nog doorloopt tot 1 januari 2018, voelt zich vooral geschoffeerd door Li Jiao, met wie ze eerst als teamgenote en later als bondscoach zeventien jaar een innige band had. Sinds de benoeming van Li Jiao als hoofdbondscoach veranderde die relatie. De eerste tekenen kwamen onlangs aan licht op de WK in Düsseldorf, waar Li Jiao in de vierde speelronde plotseling de coaching van Li Jie overnam. “Ik begreep dat niet helemaal”, zegt Timina, “mede vanwege de Chinese communicatie. Ik voelde me gepasseerd, maar schikte me omdat Li Jie aangaf op dat moment bij voorkeur door Li Jiao gecoacht te willen worden.”

Andere baan

Een tweede teleurstelling voor Timina was de mededeling van de bond dat zij niet zou worden aangesteld als trainer van het Centrum voor Topsport en Opleiding (CTO). Voor die positie koost de tafeltennis bond voor Anton Pleijsier, de coach van Eerland. Timina had voor zichzelf al besloten haar contract als bondscoach niet te verlengen en had de bond laten weten graag coach van het CTO te willen worden.

Vooral die afwijzing steekt haar, evenals de houding van Li Jiao. Timina: “Vooropgesteld dat ik Li Jiao een voortreffelijke keuze vind, ben ik teleurgesteld in haar opstelling. Zeventien jaar heb ik haar beschouwd als een van de belangrijkste mensen in mijn leven. We waren close, vriendinnen zelfs. Ik ben diep gekwetst door haar opstelling.”