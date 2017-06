Een rood huis vol rituelen

Revamp „Ik zou het zelf niet willen”, zegt iedereen die bij advocaat Godelijn Boonman (49) binnenstapt, „maar leuk is het wel.” Aan de gevel wappert een regenboogvlag. Pace, Italiaans voor vrede, staat erop. Binnen is het oranje, rood en paars. Na haar scheiding wilde Boonman het huis „revampen.” Oude meubels eruit, kleur erin. „Op de kamer van mijn zoon na.” Die is zwart-wit.

Bozo „Ik ben evenwichtig en gestructureerd, ik ben een rustig mens.” Misschien houdt Boonman daarom wel van gekke schoenen en van rock-’n-roll. Van verre reizen en van tribal kunst. Boven de bank hangen twee Malinese bozo’s. „Hoofdtooien die worden gebruikt tijdens rituelen.” Die rituelen zijn „prachtig nachtmerrie-materiaal. Mensen schreeuwen, huilen, laten zich vallen.” De kunst is ook heimwee. Als kind woonde Boonman in Kenia. Vriend Antoine (53) stak haar aan tot verzamelen. In het weekend gaan ze „zo ver als ze met de auto kunnen” om kunst te kopen in Brussel of Parijs. Geliefd is de motorkap van Juneau Projects boven de schouw. De verzameling borden is van Fornasetti. „Ik spaar de opvallende vrouwen, met tatoeages, hoofddoekjes, of neusringen.”

Muren Boonman en Antoine – echtscheidingsadvocaat – zijn „voor de kinderen uit elkaar gebleven”. Ze latten al zestien jaar. Hij in zijn appartement vol abstracte kunst. Zij in een vrijstaand huis met „meer figuratief werk”. Nu de kinderen uit huis gaan, willen ze samenwonen.

Van IKEA? „De bedden van de kinderen.”

Meenemen bij brand? „Alles is me even dierbaar.”