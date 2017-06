Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Lees hier: How aid helps the rich get richer

Brazilianen nemen in toenemende mate het recht in eigen hand



Een goede crimineel is een dode crimineel. Dat veel Brazilianen dat gezegde ter harte nemen, is te zien aan schokkende cijfers. In het land vindt gemiddeld één lynchpartij per dag plaats. Iedere 9 minuten sterft iemand door geweld. Brazilianen nemen in toenemende mate het recht in eigen hand, las redacteur Floor Boon bij Americas Quarterly.