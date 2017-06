Denk heeft moeite met lokale vrienden

‘Diversiteitspartij’ Denk slaagt er nog niet in lokale afdelingen van de grond te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. De afdeling Breda is afgehaakt, in andere steden krijgen partijleden geen groen licht van het landelijk bestuur. Lokale politici met wie Denk wil samenwerken, blijven vaak liever autonoom.

Denk haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen drie zetels. In steden met een grote populatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders verwacht de partij veel stemmen te kunnen trekken. In Den Haag en Rotterdam stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen meer mensen op Denk dan op PvdA of CDA.

Vlak na de oprichting in 2015 registreerde Denk websites voor 41 potentiële afdelingen, van denkalmelo.nl tot denkzaanstad.nl. Later zei de partij in 20 tot 25 gemeenten mee te willen doen, zonder te zeggen waar. In plaatsen als Alkmaar, Veenendaal en Roermond zijn zittende raadsleden overgestapt naar Denk.

Tijdens de landelijke verkiezingscampagne van Denk ontstonden in diverse steden spontaan lokale flyerteams. Veel van deze teams dachten na de verkiezingen een afdeling te kunnen vormen. Ali Tsouli, verbonden aan de afdeling Breda en die als coördinator andere lokale afdelingen zou opzetten, beloofde de vrijwilligers dat zij hun lokale afdeling zouden krijgen.

„Ik heb tegen ze gezegd: de ene helft wordt gemeenteraadslid, de andere helft bestuurder of medewerker. Al die mensen hebben zich anderhalf jaar keihard voor ons ingezet en moeten worden beloond.”

In Enschede, waar Denk bijna drieduizend stemmen haalde, heeft campagneleider Kenan Boz nog „geen idee” of de partij mee zal doen. Er zijn dertig potentiële kandidaten, maar „we wachten nog steeds op groen licht van het landelijk bestuur.” Ook in Alkmaar is onduidelijkheid, zegt coördinator Yusef Mermer. „We willen ons voorbereiden op de verkiezingen, maar wachten op goedkeuring van de partijleiding.”

Radiostilte

Denk richt zich op Turkse en Marokkaanse Nederlanders De meeste gemeenten die Denk op het oog lijkt te hebben, zijn steden met een grote populatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Niet toevallig, want Denk hengelt nadrukkelijk naar hun stem, blijkt uit interne partijdocumenten in handen van NRC. In een campagneplan voor de regio Den Haag wordt de etnische achtergrond van de inwoners op wijkniveau in beeld gebracht. De conclusie luidt dat Denk in Den Haag 120.000 potentiële kiezers zou hebben: alle stemgerechtigde Hagenezen van niet-westerse afkomst bij elkaar opgeteld. Ook electorale tegenstellingen spelen een rol bij de keuze in welke gemeente Denk zich vestigt, blijkt uit een andere notitie uit 2016. Zo richt Denk zich op Rotterdam „omdat in deze stad het politieke slagveld zal plaatsvinden”, voorspelt de notitie. „De PVV is in Rotterdam groot”. Er zullen daarom „tegenstellingen” ontstaan, waar Denk „electoraal van kan profiteren”.

Lokale campagneteams klagen over radiostilte van de Denk-top. Whatsapp-groepen waarin zij met de top communiceerden, werden na de verkiezingen opgeheven. Volgens Denk hadden de groepen „niet echt een functie meer”. Voor zover er wel contact is, klinkt onvrede over de werkwijze van de partijleiding.

Vrijwilligers die al dachten van een plek verzekerd te zijn, moesten op sollicitatiegesprek komen. In een brandbrief van Bredase afdeling staat dat „tientallen ex-campagneleiders en kandidaten” uit de Whatsapp-groepen stapten uit onvrede over de selectie. Ali Tsouli: „Selçuk doet alleen mededelingen. Hij eist onderdanigheid.”

Intussen zoekt de partijleiding wel samenwerking met lokale partijen die dezelfde kiezers trekken. Denk is in gesprek met politici in Arnhem, Almelo, Rotterdam en Den Haag om te kijken of zij onder de vlag van Denk aan de gemeenteraadsverkiezingen willen meedoen. Maar deze zelfstandige politici willen niet of twijfelen. Zo zegt raadslid Arnoud van Doorn van de Haagse Partij van de Eenheid: „Wij bestaan al bijna acht jaar en hebben ons bestaansrecht bewezen.” Nourdin el Ouali van de islamitische partij Nida in Rotterdam zegt dat zijn partij „volledig autonoom” blijft.

Kursat Bal, die met zijn Verenigd Arnhem campagnebijeenkomsten organiseerde voor Denk: „Wij hebben hier al wat opgebouwd, mensen kennen ons als Verenigd Arnhem.” Hasan Kucuk van de Haagse Islam Democraten: „Wij zijn een partij met een islamitische grondslag. Denk is dat niet.”

Achterban kwijt

Denk benadert niet alleen partijen met een Turkse, Marokkaanse of islamitische achtergrond, maar ook Turks-Nederlandse raadsleden van PvdA en CDA, partijen die de Turks-Nederlandse kiezer grotendeels de rug heeft toegekeerd. „Ik ben mijn achterban kwijt”, zegt het Tilburgse PvdA-raadslid Orkun Baytemir. Er is met name onvrede over een onderzoek dat PvdA-minister Asscher liet uitvoeren waaruit bleek dat terreurorganisatie IS grote steun zou genieten onder Turkse jongeren – hetgeen later niet bleek te kloppen.

„Stemmers vragen mij: waarom zit jij nog bij de PvdA?” De CDA’er Mustufa Aygun uit Roosendaal wordt verweten dat CDA-voorman Buma de dubbele nationaliteit wil afschaffen. Toch zijn beiden niet van plan over te stappen naar Denk. Datzelfde geldt voor twee Turks-Nederlandse raadsleden uit Bergen op Zoom die recentelijk zijn benaderd voor een overstap.Sahin Ergec, fractievoorzitter van de PvdA:

„Ik ben heel duidelijk geweest: ik heb geen interesse in Denk. Ik ben een rasechte sociaal-democraat.”

Aydin Akkaya, raadslid voor lokale partij GBWP: „Op Facebook werd door iemand van Denk gezegd dat ik de boel hier wel kon gaan trekken. Maar Denk is onnodig hier, we hebben al een diverse raad.”

De lokale teams die voor Denk campagne hebben gevoerd, wachten intussen op een besluit van voorzitter Öztürk. „Er zou voor de zomer duidelijkheid komen”, zegt Boz uit Enschede. Maar de zomer is al begonnen. Tsouli: „Straks is de vakantie voorbij, maar moeten de afdelingen nog worden gevormd. Op deze manier komen de gemeenteraadsverkiezingen voor Denk in gevaar.”

In een reactie laat een woordvoerder van Denk weten dat de partij al in overleg is met leden en sinds de verkiezingen werkt aan de opzet van een nieuwe partijstructuur. „Constructieve kritiek is goed en houdt ons scherp.” Denk zegt geen „baangaranties” te hebben aangeboden aan vrijwilligers en vindt het „jammer” dat deze verwachting bij „een enkel lid” is ontstaan.