De geheime strijd van Obama tegen de Russen

Toenmalig president Barack Obama ontving eind augustus vorig jaar een uiterst geheim CIA-rapport over de Russische pogingen de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Daarin staat dat president Poetin zelf instructies heeft gegeven om de campagne van Hillary Clinton schade toe te brengen en haar rivaal Donald Trump te helpen, schrijft The Washington Post.

Het CIA-materiaal was zo gevoelig dat het buiten de dagelijkse briefing werd gehouden, omdat anders te veel mensen het onder ogen zouden krijgen. Alleen Obama zelf en drie van zijn naaste medewerkers kregen het rapport te lezen en het moest ook direct daarna weer worden teruggestuurd naar de CIA. Het was na de geruchten die al gingen de eerste concrete informatie over de Russische intenties.

In de maanden daarna zijn er bij geheim overleg vele opties over tafel gegaan om de Russen te straffen, schrijft The Post. Van cyberaanvallen op de Russische infrastructuur tot het lekken van informatie die Poetin in verlegenheid zou brengen en sancties die de Russische economie zwaar zouden treffen.

Toen Obama het CIA-rapport eind augustus onder ogen kreeg was het al te laat om het lekken van e-mails door Wikileaks te voorkomen. Maar volgens bronnen binnen zijn regering hebben meerdere waarschuwing aan het adres van Rusland, waaronder eentje direct van Obama aan Poetin in september er wel voor gezorgd dat Moskou verder inmending achterwege heeft gelaten. Zoals bijvoorbeeld het saboteren van Amerikaanse verkiezingssystemen.

Maar uiteindelijk volgde pas eind december een bescheiden pakket aan strafmaatregelen. Symbolische economische sancties, het uitzetten van 35 Russische diplomaten en het sluiten van twee Russische inlichtingencentra in New York en Maryland. Pas nadat Trump eenmaal verkozen was dus.

Lees hier het hele verhaal uit The Washington Post vol prachtige graphics en opmerkelijke details uit het Witte Huis. (8.332 woorden, geschatte leestijd 33 minuten.)