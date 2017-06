De Belg die TMG uit het slop moet trekken

De nieuwe topman van Telegraaf Media Groep (TMG) mag een Vlaming zijn, Marc Vangeel (55) bezit wel de zuinigheid van een Nederlander. „De opdracht van een uitgever is om op de efficiëntst mogelijke manier de best mogelijke kranten te maken”, zei hij in een interview met dagblad De Standaard.

Sinds deze week staat Vangeel aan het roer van de Nederlandse mediareus TMG (jaaromzet: 421 miljoen euro, 2.000 werknemers), waar behalve dagblad De Telegraaf, onder meer ook de regionale kranten Noordhollands Dagblad en Leidsch Dagblad, website GeenStijl, en de joint venture Talpa Radio (onder meer Radio 538) onder vallen.

Na een turbulente overnamestrijd met Talpa van John de Mol zijn de Vlaamse uitgever Mediahuis en grootaandeelhouder Guus van Puijenbroek erin geslaagd de overname door te drukken. Deze week werd die overname afgerond: Mediahuis, ook eigenaar van NRC Media, heeft woensdag de laatste aandeelhouders die hun stukken hebben aangeboden uitbetaald. Vangeel kan aan de slag.

De doorgewinterde mediabestuurder brengt ruim twintig jaar ervaring met overnames, saneringen en afsplitsingen naar TMG. De tot ingenieur opgeleide Vangeel begon zijn loopbaan in 1984 bij een Belgische drukkerij en werkte vanaf 1994 voor uitgeverij Concentra, waar hij opklom tot bestuursvoorzitter. Hij voegde onder meer de kwakkelende drukkerijen samen met die van branchegenoot Corelio. Later, in 2013, fuseerde Coccentra onder zijn leiding tot Mediahuis. Tot zijn eigen teleurstelling werd Vangeel er niet de hoogste baas: Corelio’s Gert Ysebaert werd topman, Vangeel ‘slechts’ voorzitter van de raad van bestuur, vergelijkbaar met president-commissaris in Nederland.

Belgische uitgevers hebben hard leren vechten, wordt wel gezegd. Harder dan Nederlandse, die altijd een grotere afzetmarkt hadden. Vangeel zou een product zijn van dat competitieve klimaat: bezuinigen waar mogelijk, maar ook elke kans grijpen, zoals Mediahuis eerder met de overname van NRC deed en nu met TMG.

Topzwaar

Vangeels voornaamste uitdaging: de kosten bij TMG beperken. Het concern kampt al jaren met fors dalende inkomsten. De betaalde oplage van De Telegraaf, goed voor de helft van TMG’s omzet, halveerde sinds begin deze eeuw tot 382.000 exemplaren. Toch lukt het kranten met minder abonnees en even grote redacties winstgevend te zijn. Dat kan De Telegraaf ook, hoopt Mediahuis.

Vermoedelijk gaat Vangeel snijden in de topzware managementlaag van het concern. Terwijl TMG reorganiseerde, werden de laatste jaren voor exorbitante bedragen externe adviseurs ingehuurd, zeggen bronnen tegen NRC. Voor elke managementfunctie bij Mediahuis zou TMG drie managers hebben.

Om snel geld in kas te krijgen kan Vangeel de kantoren van TMG verkopen, wat 80 miljoen euro kan opleveren. Ook zou Mediahuis onderdelen, als het winstgevende Keesing (puzzelboekjes Denksport), kunnen afstoten. Volgens vakblad Emerce is Mediahuis in gesprek over de verkoop van NewsMedia, het bedrijf waar Dumpert en GeenStijl toe behoren. Dat willen Mediahuis en TMG niet bevestigen.

Snoeien en snijden is Vangeel niet vreemd. Zo wist hij bij Concentra werknemers te overtuigen 2,5 procent van hun loon in te leveren, terwijl hij investeerde in websites en tv. Nadat Concentra was samengevoegd met Corelio ging hij akkoord met een bezuinigingsronde waarbij tweehonderd werknemers, eenvijfde van het personeel, hun baan verloren.

Efficiënte bedrijfsvoering

De laatste twee jaar deed Vangeel ervaring op in Nederland: hij leidde Media Groep Limburg (MGL), uitgever van Nederlands grootste regiokrant De Limburger (betaalde oplage 126.000) en huis-aan-huisbladen. Dat bedrijf, destijds overgenomen door Concentra, valt sinds juni officieel onder Mediahuis. De ervaring met het onderbrengen van een mediabedrijf in een grotere groep zal hem ook bij TMG van pas komen.

Vangeel onderstreept vaak het belang van een efficiënte bedrijfsvoering gepaard met slimme investeringen. Toen hij eind 2015 begon bij MGL zei hij tegen De Limburger: „Achter elke succesvolle uitgever zit een zuinig beleid, maar er moet ook aan de omzet worden gedacht. Die moet groeien of in ieder geval niet afkalven. We moeten heel hard werken aan de digitale versnelling van MGL”.

Ook bij TMG krijgt Vangeel ruimte om te zaaien. Mediahuis-topman Ysebaert: „Marc zal naar de kosten moeten kijken. Maar door alleen te snijden kom je als bedrijf in een vicieuze cirkel terecht. Onze filosofie is altijd geweest dat we de hoofdactiviteiten rendabel willen krijgen om van daaruit te investeren in de toekomst.”

Vangeel wacht nog een uitdaging: de rust terugbrengen in een concern dat is verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant de krantenmensen, die het bod door Mediahuis steunden en meer investeringen willen in de kern van het bedrijf – De Telegraaf. Zij hebben het gevoel dat de krant werd verwaarloosd. Aan de andere kant zij die geloven in een ‘crossmediale’ toekomst. Zij staan achter de strategie van ex-bestuursvoorzitter Van der Snoek, die het bedrijf „van woord naar beeld” wilde sturen. In dat kamp zitten de fans van Talpa, dat op video- en radiogebied al nauw samenwerkt met TMG. De Mol, met zijn belang van circa 30 procent, en zijn aanhangers, zijn een factor waarmee Vangeel op de een of andere manier rekening zal moeten houden.

In dat opzicht is de keuze voor Vangeel opmerkelijk. Zijn 23-jarige verleden bij Mediahuis-oprichter Concentra zal het hem niet makkelijker maken de Talpa-mensen voor zich te winnen. Die zullen het gevoel hebben dat de topman, die er voor alle werknemers zou moeten zijn, in het ándere kamp zit. Niettemin bezit Vangeel volgens Ysebaert de eigenschappen van een bemiddelaar. „Hij is meer een teamspeler dan iemand die iemand die op de troepen vooruit loopt.”