De 10 lekkerste eetterrassen van Amsterdam

Bij het eerste straaltje zon zitten we het liefst op een terras aan het water. De realiteit is echter dat die plekken vaak al vergeven zijn aan slimmeriken die het KNMI net even iets eerder raadpleegden. Geen nood, de stad herbergt genoeg terrassen waar het goed toeven én eten is.

1. Café Caron Frans Halsstraat 26

Foto Simon Trel

De zonen Caron startten met vader Alain – inmiddels een tv-ster – dit voorjaar met hun zaak, en het is een hit. Met een royaal trottoirterras met parasols dat zomaar in Parijs had kunnen staan. Met eenvoudige Franse keuken, geen culinaire poespas, dus oesters, rillettes, bavette, dorade en millefeuille met aardbeien toe; en dat allemaal voor een redelijke prijs.

2. Worst/Marius Barentszstraat 171/173

Foto Simon Trel

Hoe een sjofele straat een culinair mekka werd. Bij Marius eet je een marktmenu in de geest van het befaamde Californische restaurant Chez Panisse, bij buurzaak Worst van dezelfde eigenaar draait het vooral om worst, vlees, kaas en wijn. Het terras is zonnig, het eten goed tot in ieder detail en de bediening is behalve goed geïnformeerd gezond eigenzinnig.

3. Girassol Weesperzijde 135

Foto Simon Trel

Oké, het is even slikken, nog niet lang geleden was het er lekker rustig, nu is het hier op een zonnige dag een va et vient van sloepen met dispuutleden en op elke vierkante meter bermgras wordt gebarbecued. Girassol, een Portugees restaurant, is ondanks alles zichzelf gebleven. Wij troffen een avond dat alle 160 terrasstoelen bezet waren en kregen heerlijke tapas, goede wijn en uitstekende service. Obrigada!

4. Il Pecorino, Van der Pekplein 11

Il Pecorino was ooit een geheimtipp in Noord vanwege de goddelijke pizza’s en de aandoenlijk eenvoudige sfeer. Maar toen werd er verbouwd, of eigenlijk: er kwam een nieuwe zaak met een gigantisch terras op de stoep. Het is lekker op die stoep (je kunt buiten niet reserveren), want ondanks de expansiedrift van de eigenaar slaagt hij er wonderwel in heerlijke antipasti, pizza’s, pasta’s en primi te serveren.

5. Café Kadijk Kadijksplein 5

Lekker Indisch eten op het zonnige terras met de oneindige charme van het Kadijksplein. Bestel een Indisch bordje met van alles voor 19,50 euro of een soto ayam met eitjes van Tante Bea. Vriendelijke mensen in de bediening, ontspannen sfeer, goed eten en prima wijn – en dat allemaal in een omgeving die nog stoer Amsterdams is.

6. Volkshotel/Canvas Wibautstraat 150

Foto Simon Trel

Het leukste no-nonsense hotel van Amsterdam. Overal heerst een vrolijke, ongedwongen sfeer, terwijl buiten het verkeer over de Wibautstraat raast. Boven bij Canvas kun je eten, later ’s avonds wordt het een club. Op een zomerse dag aten we op het dakterras met uitzicht over de stad (aan de andere kant is ook een rustig dakterras!) terrine van pulpo, asperges in karnemelk, rundertartaar, vissoep en ten slotte wat kaas van Kef… heerlijk!

7. Buurtboerderij Ons Genoegen Spaarndammerdijk 319

Wat een romantische plek, het terras bij de oudste stadsboerderij van Amsterdam – een paradijs tussen het groen, klem tussen het Westerpark, begraafplaats St. Barbara en de A10. Er grazen schapen, er is een weggeefwinkel, er zijn concerten. Het eten is eenvoudig, maar prima; zeker als je eens goed op de rekening kijkt: drie gangen voor 8 euro.

8. Bureau Johan Huizingalaan 763A

Foto Simon Trel

Eten op het dak van een voormalig IBM kantoorgebouw bij één van de prettigste nieuwkomers van dit seizoen. Zoals we hier eerder al meldden: „Imposant om te zien, een gigantische industriële ruimte met dakterras en prettig meubilair, (…) en een weergaloos uitzicht. Maar ook voor de keuken maken we een diepe buiging, wat koken ze hier creatief en lekker!”

9. Reuring/Paskamer Lutmastraat 99

Reuring heeft, iedere buurtgenoot weet dat, een zonnig terras waar je heerlijk eet, een wisselend menu, maar vergeet ook de befaamde steak tartare niet. Aan de overkant van dezelfde eigenaar wijnbar de Paskamer: mooie wijnen, heerlijke gerechtjes, een stoepterras in de schaduw.

10. Restaurant Zuid Stadionweg 316-320

Gisteren opende Zuid van pop up chef Michiel van der Eerde, de man van Baut. Zuid popt niet up maar blijft, en is de hele dag open. Rondom een gevelterras. We mochten al even proef-eten van de kaart met o.a. oesters, ceviche, kip en buikspek. Lekker, mooi verzorgd en toegankelijk. Of zoals Van der Eerde zelf zegt: „Het is voor iedereen.”