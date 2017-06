Colombianen: Bolt en Follender vrij

Televisiepresentator Derk Bolt (62) en zijn cameraman Eugenio Follender (58) zouden volgens sommige Colombiaanse media en guerrillabeweging ELN vrijdagavond zijn vrijgelaten. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei van dit nieuws nog geen bevestiging te hebben gekregen van de Nederlandse ambassadeur in Colombia, die in de regio is waar de twee Nederlanders zes dagen eerder werden gekidnapt.

Bolt en Follender waren in de noordelijke provincie Norte de Santander in Colombia voor opnames van het televisieprogramma Spoorloos, en werden tijdens de zoektocht naar de biologische moeder van een van de hoofdpersonen van het programma door de marxistische guerrillabeweging ELN gevangen genomen.

In eerste instantie was het onduidelijk of de twee journalisten daadwerkelijk waren ontvoerd door de ELN. Deze marxistische guerrillabeweging voert al meer dan vijftig jaar een bloedige oorlog met het Colombiaanse leger en heeft het gezag over het gebied waar Bolt en Follender werden vermist, maar daar zijn ook meerdere drugsbendes actief. Aanvankelijk ontkende de ELN dat zij de journalisten gevangen hielden. Pas donderdag lieten de guerrillero’s in een verklaring weten dat zij Bolt en Follender in handen hadden en dat de twee televisiemakers in goede gezondheid verkeerden. Eerder maakte de gouverneur van de provincie zich zorgen om de gezondheid van Derk Bolt, die aan suikerziekte zou lijden.

Dagen van onderhandelen

Aan de vrijlating gingen dagen van onderhandelen vooraf tussen de ELN, de Nederlandse en Colombiaanse regeringen en een speciaal opgerichte humanitaire commissie, bestaande uit het Rode Kruis, mensenrechtenorganisaties en leden van de in Colombia invloedrijke katholieke kerk. Om de vrijlating en de overdracht te bewerkstelligen moest eerst het Colombiaanse leger zich terugtrekken uit het gebied, zodat het ELN genoeg vertrouwen had om de bevrijding in werking te zetten.

Slechte weersomstandigheden zoals zware regens bemoeilijkten de overdracht, bovendien werden de mannen vastgehouden in een onherbergzaam en afgelegen gebied zonder wegen. Op de achtergrond probeerde Nederland via Buitenlandse Zaken in Den Haag en ambassadeur Jeroen Roodenburg in Bogotá invloed uit te oefenen. Volgens minister Koenders was er ook rechtstreeks contact tussen Buitenlandse Zaken en de ELN. Ambassadeur Roodenburg vertrok maandag met spoed naar Cúcuta, de hoofdstad van Norte de Santander om daar zo veel mogelijk druk uit te oefenen op de lokale autoriteiten.

Op de achtergrond spelen de vredesbesprekingen die sinds februari gaande zijn tussen het Colombiaanse leger en ELN, alleen is er nog geen staakt-het-vuren en gaan ook ontvoeringen, zoals Bolt en Follender nu is overkomen, nog door. Wat er nu precies gebeurd is, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.

Derk Bolt kent Colombia goed, hij is er tientallen keren geweest en spreekt Spaans. Het gebied waar de twee mannen zijn ontvoerd staat bekend als levensgevaarlijk, door de ELN gedomineerd terrein. Volgens Colombiaanse media waren de twee op eigen houtje, zonder begeleiding, het gebied ingetrokken. Bewoners zouden bezwaar hebben gemaakt dat ze gefilmd werden, waarna er problemen ontstonden.